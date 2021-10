$!Sedimento, otro enemigo del valle de Sula

Miles de habitantes de toda la región del Ramal del Tigre de Tela, localizado cerca de Puerto Cortés, están condenados a luchar para salvar sus vidas y a perder cíclicamente el patrimonio familiar cuando se desbordan las aguas de los ríos Ulúa y Guaymón.

Eventos climatológicos extraordinarios, como los huracanes Mitch (1998), la tormenta tropical Gamma (2005), Eta y Iota (2020), inundan inevitablemente y aíslan esta zona agrícola de tal manera que los cuerpos de socorro y la ayuda humanitaria solamente ingresan en helicóptero o en lanchas.

La última inundación, causada por Eta y Iota, destruyó cientos de hectáreas de palma aceitera, plantaciones de granos básicos y ahogó a decenas de cabezas de ganado vacuno y porcino.

Los habitantes de las comunidades tuvieron que escalar árboles, mantenerse en los techos de las casas o escapar a las montañas.

María Elena López, quien ha vivido desde niña en esta zona, le relató a Diario LA PRENSA que los habitantes siempre “cuando llueve, están en zozobra, pensando en que el río se va a desbordar o los bordos se van a romper”.

“La vez pasada, el nivel del agua llegó a la mitad de la ventana de la casa. Perdimos algunas cosas y aún no nos hemos recuperado. Las poquitas cosas que teníamos de venta en la pulpería tuvimos que compartirlas con los vecinos para que no se perdieran, también porque la ayuda no venía. Esta comunidad está muy tierra adentro y no llega con rapidez la ayuda”, dijo López, propietaria de una pulpería en la comunidad Kilómetro 32, un poco antes de llegar a la aldea El Tigre.