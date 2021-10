$!Con palas y dos lanchas salvaron a toda una comunidad

Esa faena duró de 9:00 am a 5:00 pm el 5 de noviembre.Amador, quien es compadre de José, realizó viajes de rescate simultáneo en una lancha más pequeña hasta las 7:00 pm.

Conmovedor. De 9:00 am a 5:00 pm del trágico 5 de noviembre de 2020, José y sus hijos Yolvin y Yelder rescataron a más de 300 personas trasladándolas de nueve en nueve en dos pequeñas lanchas

“Le dije hagámosle gancho porque nos faltan pocos por rescatar, ayúdame. Tenemos que sacar a todos, aquí somos como hermanos”, comentó Amador.

“La gente gritaba y oraba para que la lancha no se diera vuelta. Yo me encomendé a Dios para que todo nos saliera bien, trabajamos sin comer y dimos todas nuestras fuerzas. Utilizábamos una cuerda aparte de los remos para guiarnos al otro lado del bordo”, dijo José Francisco Zúñiga.

Gracias a la labor de estos hombres en Río Chiquito no hubo pérdidas humanas. Luego de casi un mes la gente de esa comunidad comenzó a regresar y el apretón de manos y las cálidas palabras de agradecimiento para Amador y Zúñiga fueron la presea que recibieron por su caridad y empatía para con sus vecinos.

Iris Montes, esposa de Amador, no dejó a su esposo sino que desde un bordo vio como él rescataba a los vecinos.

“Fue una gran labor la que hizo”, comentó con orgullo. Cada semana, entre pláticas de los vecinos, se recuerda este episodio trágico para Honduras.

“Solo la ropa que andaba ese día me quedó. Nos hemos recuperado poco a poco y esperamos que no venga una nueva llena”, comentó Amador, quien perdió la lancha en que rescató a la gente porque la estaba pagando al crédito y no pudo seguir por falta de ingresos, mientras que Francisco, aún espera las promesas de un motor para su lancha.