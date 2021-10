Milagro: una torre de bloques los salvó de la furia del Chasnigua

“Nos avisaron con tiempo que debíamos salir, pero nosotros no creíamos y la inundación nos tomó por sorpresa”.

“No hallábamos para dónde agarrar y nos subimos a los bloques. La gente se pregunta por qué los bloques no cayeron si la corriente era monstruosa. La respuesta es que Dios estaba con nosotros”, comentó.

Nolvia Tróchez relató que estuvieron más de cinco horas sobre esa torre de bloques hasta que unos vecinos les lanzaron una cuerda.

“Ellos la amarraron en el poste de la esquina y en el árbol de tamarindo que estaba a la par de los bloques”.

“El carro que impactó en el muro destruyó la cocina, nos tardamos tres meses en limpiar. Nos refugiamos en Villanueva el 5 de noviembre y regresamos a finales de enero”, comentó Nolvia.

Nolvia recordó entre sonrisas que esa noche no había señal y no salían las llamadas de su celular; sin embargo, pese a que el aparato se le cayó al agua no se arruinó y es el que sigue usando hasta el presente.

“Ahora cuando llueve no podemos dormir tranquilos porque nos acecha el miedo. Nuestros tres carros quedaron inservibles y los vendimos como chatarra. Solo quedamos con la ropa que andábamos puesta”, finalizó.

Si en el futuro cercano una tormenta azotara el país, los Tróchez, al igual que la gente de El Calán, Villanueva, no tendrían adónde ir y solo se aferran a que la pequeña quebrada Chasnigua no se convierta en el monstruo que casi les arrebata la vida la fatídica noche del 4 de noviembre de 2020.