$!Menos del 50% de las actas han sido divulgadas, pese al costoso sistema Trep

Tegucigalpa, Honduras.

Para el analista político Miguel Calix, el proceso en el sistema biométrico no se cerró correctamente, lo que afectó la transmisión de datos. “Eso te dice que no cerraron el biométrico. Hay un paso en el aparato, necesitas acomodar la llave. No lo hicieron, por lo tanto, la data quedó dentro de los dispositivos, pero no está cerrada”, señaló.

Explicó que las actas existen, pero al no ser biométricas, no pueden ser verificadas. “Deben ir a un escrutinio especial, tal como ocurrió en las elecciones de 2017. En ese entonces, se abrieron las maletas, se contaron los votos y se verificó que coincidieran. Probablemente se comparen con los datos biométricos, pero al final, de nada importó la inversión si no contamos con los datos electrónicos”, dijo.

”El punto es que como hay un dato bajo duda (las actas retenidas), el mismo CNE se pegó un disparo en el pie. El hecho de que haya actas que no se puedan divulgar es un error de los representantes”, agregó.