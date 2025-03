“Debemos exigir que se investigue penalmente lo ocurrido”: Marlon Ochoa

TEGUCIGALPA

En medio del creciente descontento, Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), se presentó ante los medios de comunicación con una advertencia: la presidencia del ente tenía la obligación de garantizar la transparencia, pero, en cambio, aseguró que ha alimentado la incertidumbre.

“Es evidente que la presidencia ha incumplido esa obligación”, afirmó Ochoa, refiriéndose a los mensajes enviados ayer por la consejera presidenta a un periodista a las 5:00 am, donde a su parecer, en lugar de brindar certeza sobre los resultados en la mayoría del país, ha sembrado aún más dudas.

La falta de respuestas claras y las presuntas irregularidades en la logística encendieron aún más la controversia.

“Debemos exigir que se investigue penalmente lo ocurrido, he exigido que iniciemos una investigación técnica, pero no podemos hacerlo con especulaciones o fomentar hipótesis”, reclamó Ochoa.

Aseguró que no es el partido Libre el que tiene interés en deslegitimar el proceso, y advirtió que, si la presidenta del CNE conspira contra los resultados oficiales, él y su equipo seguirán en pie para defender la transparencia.

Antes de brindar detalles de lo que a su juicio ocurrió el domingo, el consejero aseguró que invitó a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, pero ellas no respondieron al llamado, dejando claro las diferencias entre los líderes del ente electoral.

“Quiero decir que la presidencia del Consejo Nacional Electoral deviene en la obligación de dar información objetiva sobre el proceso y tiene la doble responsabilidad de no caer ni alimentar especulaciones sobre los resultados”, comenzó diciendo el vocal.

Agregó que “el contrato de transporte, suscrito entre el Consejo Nacional Electoral, ingeniería y logística por 64 millones, deviene de las responsabilidades del proyecto de transporte coordinado por el CNE, no coordinado por las Fuerzas Armadas. Es importante explicar objetivamente cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de su mandato de custodia, transporte y vigilancia”.

Según Ochoa, “las Fuerzas Armadas no cargan maletas, ese ha sido el protocolo histórico que se ha seguido en los procesos electorales, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas es custodiar los medios de transporte en donde se transportan los materiales electorales”. “La pregunta es ¿por qué sucedió?, eso es lo que debe investigarse, exigimos investigación por parte de los órganos de investigación penal y de los órganos contralores del Estado”, cuestionó. “Me opongo a que nos prestemos a seguir alimentando estas especulaciones”, dijo ante la prensa.

“Como consejero propuesto por Libre quiero aclarar que no es al Partido Libre que le conviene votar en este proceso, en donde insisto en un 98.6% las maletas fueron distribuidas a tiempo, no es a ese partido al que le conviene votar en el proceso”, aseveró. “Se ha avanzado hacia una conspiración adicional para cuestionar la integridad de los resultados, a pesar de que en el Partido Liberal los tres candidatos ya han aceptado que el ganador de esta elección es Salvador Nasralla; en el partido Libre, Rasel Tomé ha aceptado los resultados, así como el Partido Nacional”, dijo. “A pesar de eso, por el 1.4% de las juntas que abrieron tarde se pretende cuestionar la integridad de todo el proceso de votación. Como consejero estoy en la obligación de salvaguardar la integridad y debo decir algo además, no solo mía, sino la integridad del pleno”, aseguró.

Agregó que “denunciaremos a cualquier funcionario del Consejo Nacional Electoral o miembro de juntas especiales o recuento que se preste para cometer fraude en el proceso de escrutinio especial”.

“Hemos logrado un éxito”. De su lado, Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, leyó un comunicado en rueda de prensa en el que se refirió a los cuestionamientos de la población, partidos políticos, empresarios y el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los incidentes relacionados con atrasos electorales el día domingo 9 de marzo (comicios primarios).

Hernández dijo que “sectores oscuros se aprovechan de la nobleza de la institución (Fuerzas Armadas de Honduras)”. Desligó de la responsabilidad en los incidentes a la institución castrense y dijo que “si nosotros lideráramos esta misión en todo, administrativa y operativamente, lo haríamos al 100%”, en referencia a que el proceso electoral está a cargo del CNE y las FF AA pasan a orden de la entidad electoral durante el proceso.

“Hemos logrado un éxito, la misión se cumplió. Solo fueron 28 rutas en las que se tuvo problemas”, justificó. “Irrespetamos a la ciudadanía, no solo las FF AA, esto fue con el CNE, y nos arrastran a nosotros por esa pérdida de tiempo y fuimos impuntuales a la cita electoral”, expresó. Por otra parte, elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el combate a la Corrupción Pública (Fetccop) interrogaron al jefe del EMC, Roosevelt Hernández, en las instalaciones militares y este aseguró que “han mantenido una actitud institucional positiva”. El Ministerio Público (MP) no ha emitido ningún requerimiento fiscal por el caso y solo se avanza en la etapa de investigación de las denuncias electorales.