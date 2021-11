Desde prohibir música denigrante hasta dar bono de L15,000 por cumplir bodas de oro

- Otorgar un bono de bodas de oro de 15,000 lempiras, con el propósito de conceder por una sola vez un bono extraordinario a todos los cónyuges que reúnan los requisitos siguientes: cumplir 50 años de matrimonio o más a partir del 15 de mayo de 2019 y que el matrimonio no haya tenido denuncias por maltrato doméstico o familiar.

- Ley Nacional Integral para el Niño con Cáncer, el objetivo es regular la venta y consumo de alimentos no saludables y promover buenos hábitos alimenticios en los niños, niñas y jóvenes que asistan a los centros educativos públicos y privados de nuestro país.

- Todo ciudadano mayor de 18 años y menor de 70 años que esté habilitado para ejercer el sufragio y que no lo haga, incurre en un incumplimiento constitucional, el cual tiene que ser sancionado con una acción administrativa, salvo que pueda ante el Tribunal Electoral Municipal.

Los casos por covid-19 en el país comenzaron a suscitarse en marzo de 2020, semanas después los legisladores decidieron suspender las sesiones presenciales y optar por realizarlas de manera virtual, los mismo con reuniones de la Junta Directiva y comisiones. Desde 2020 hubo un baja significativa en cuanto a producción legislativa, sobre todo en este año, el cual ha estado cargado de actividad política por las elecciones internas-primarias-generales; sin embargo, los parlamentarios no han dejado de recibir los viáticos ni mucho menos se han reducido el salario aún cuando el país enfrenta una de sus peores crisis económicas.

Datos oficiales indican que el Congreso Nacional ( CN ) produjo entre el año 2018 y agosto de 2021 un total de 832 proyectos , tomando en cuenta que no todas las iniciativas presentadas se aprueban, incluso varias de estas tienen que ver con condecoraciones.

- Eliminar los cobros en dólares para los servicios de alquiler, telefonía, internet y televisión por cable, así como en toda determinación de precios, imposición de derechos, impuestos y contribuciones. Asimismo, autorizar al Banco Central de Honduras (BCH) para que de forma conjunta con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la Dirección de Protección al Consumidor y el Servicio de Administración de Rentas, realicen las investigaciones que correspondan a fin de garantizar que las empresas que prestan los servicios no incumplan.

- Los billares, cantinas, estancos y cualquier expendio de bebidas embriagantes deberán ubicarse no menos de 100 metros de distancia de hospitales, iglesias, centros de salud y establecimiento o de enseñanza; su contravención se sanciona con el cierre definitivo.

“El Congreso se ha convertido en un tramitador de voluntades, muchos de los legisladores buscan jubilarse en el Legislativo y eso no puede ser posible, son unos burócratas más que no llevan iniciativas de calidad”, cuestionó.

El analista político Julio Navarro considera que el actual Congreso Nacional carece de una agenda y un plan operativo independiente, ya que su mayor trabajo está inclinado a apostarle a leyes desfasadas que no resuelven la dinámica social y económica del país.

Por su parte, el economista Claudio Salgado lamentó que el Congreso, además de tener leyes de baja calidad en sus registros, continúe con un presupuesto elevado, sobre todo porque el dinero se destina al gasto corriente en lugar del gasto social.

“Con la pandemia el comportamiento ha sido terrible, han estado sesionando vía zoom y han aprobado leyes que van en contra del pueblo, además los diputados siguen recibiendo gastos de representacion sin asistir a sesiones. El problema es que el CN es el que aprueba su presupuesto, cuando el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) es el que debería fiscalizar, pero es electo por ellos, por eso ningún magistrado va a reclamar los gastos que se allí se deriven”, refirió.

“El Congreso no puede asignarse el presupuesto que quiere y que nadie lo fiscalice, incluso es mayor que el presupuesto de las secretarías de Estado con funciones productivas, es incomporable, no es posible porque se han vuelto una carga muy pesada para la poblacion. Por otro lado, aquí los diputados han malacostumbrado a las comundiades a que sean ellos los que le den los recursos, ellos deben gestionar cosas y no construir carreteras”, añadió.