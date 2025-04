¿Por qué estafan fácilmente a los hondureños?

San Pedro Sula, Honduras

Noel Vargas, consultor en finanzas y especialista en auditorías financieras, explica que “el negocio del dinero (préstamos no bancarios o inversiones no bancarias) surge cuando hay recesión económica y esto es un comportamiento natural de las personas, pero no de las empresas”.

Plantea que los a esquemas de inversiones prometedoras “han encontrado un mercado sin conocimiento que tiene efectivo e invierte y las condiciones las ponen ellos y el que invirtió lo sabe”. Advierte que “si el Gobierno pone freno a eso, colapsaría una parte de la economía informal. Es como si el Gobierno intentara controlar los precios de las pulperías”.

“Ahora, si las personas no tuvieran necesidad de dinero, es decir, si sus ingresos fueran suficientes para mantenerse y aún les sobrara cada mes, su comportamiento no sería invertir. Y para alguien recibir un rendimiento rápido es tentación, pero el riesgo es alto”, dice. Es del criterio que por ahora no es posible contrarrestar esos esquemas, pues “eso es como que quieran controlar las loterías clandestinas, una guerra de nunca acabar”.

Efectivamente, en los últimos tres años, el Banco Central de Honduras (BCH) y la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), autoridad que supervisa y regula el mercado financiero, ha advertido de los riesgos que asumen las personas por hacer inversiones en esquemas no autorizados (incluidos los activos digitales), no obstante, miles de hondureños no escuchan las alarmas de las autoridades y arriesgan todo su capital.