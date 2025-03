¿Dónde están los hondureños en este polémico ranking?

San Pedro Sula

No tan lejos de los panameños, con el desorbitado número de frecuencias de 62,031,470, los guatemaltecos son los terceros en Centroamérica en ingresar a Pornhub, Xvideos y XNXX, sitios que dominan el tráfico en todos los países, y a otras plataformas como Hentaila, OnlyFans y Xhamster que figuran entre las más populares.

Por ser los países menos poblados y por registrar el mayor número de visitas (Costa Rica con 5.1 millones de habitantes y Panamá con 4.4 millones de habitantes), esta conducta tiene un mayor peso relativo en esas sociedades frente a la del resto de la región, es decir, su consumo per cápita de este contenido es proporcionalmente alto respecto a los vecinos.

Sandy Martínez, psicóloga clínica y especialista en terapia del lenguaje considera que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), debe "poner restricciones a estos sitios para evitar que los menores de edad tengan acceso a ellos e igualmente los padres deben utilizar el control parental en los celulares, aunque un niño y un adolescente no deberían tener teléfono, pues este tipo de material causa un deterioro neurológico pasivo en los menores de edad".

"Además de controles parentales de parte de los padres, las escuelas deben dar más orientación sobre cuidados no solo en la parte sexual, sino en todos los ámbitos que generan afectación a los niños, porque su edad neurológica no está preparada aún para recibir dicha información (...). ¿Cómo notamos como padres que un niño está viendo pornografía? En sus cambios de conducta. Los menores están más retraídos o más extrovertidos, bajan su índice académico, bajan sus notas o se muestra más abierto a estas cosas", dice Martínez, con consultorio Psicología Clínica Niños Adultos en la colonia Júpiter de San Pedro Sula.

“Esto genera adicción. He tenido pacientes que los han despedido del trabajo por (...) en los baños o ver contenido pornográfico en las computadoras de las empresas. Cuando afecta social y laboralmente es una alteración o una enfermedad mental. Esto genera un impacto en la autoestima de la persona que quiere ser como ese modelo o esa modela”, dice Pastrana, con consultorio en Plaza Millenium II de San Pedro Sula.

El psicólogo Mauricio Pastrana, especialista en manejo de adicciones, advierte que “el consumo de pornografía puede tener diferentes efectos dependiendo de cada cuánto, el contexto. Primero, la pornografía genera ideas distorsionadas sobre el sexo, sobre el desempeño y la apariencia física (...). Esto muchas veces impacta las relaciones de pareja (...). Aparte, hay una desensibilización: las personas comienzan viendo pornografía normal, hombre y mujer, y luego buscan pornografía homosexual, hasta que llegan a un punto que no les causa ningún efecto porque la pornografía es como una droga”.

Pastrana explica que “con internet vino la globalización, vino lo bueno y lo malo, ahora el consumo de pornografía es tan normal en internet que Pornhub muestra estadísticas de cuántas personas están conectadas (...), 115 millones de visitas diarias de todo el mundo (...). En los años noventa, algunas personas tenían que comprar un desbloqueador de canales premium. Ahora en Google buscan la pornografía, también en Facebook, Instagram, TikTok encuentran contenido que sexualiza situaciones y que está al alcance de los niños”.

El psicólogo Carlos Ramos, máster en neuropsicología clínica y terapeuta miofuncional, confirma que el consumo constante de contenido para adultos altera el cortisol, una hormona esteroide que responde ante situaciones de estrés.

Además, la adicción al porno puede provocar en las personas conductas relacionadas con parafilia que podrían afectar la relación de pareja y también llevar al hombre o la mujer a la pedofilia.

"El consumo frecuente de pornografía puede alterar el sistema que regula el estrés en el cuerpo (eje hipotálamo, hipófisis-adrenal), afectando la producción de cortisol. Al principio, su uso reduce temporalmente el estrés al liberar dopamina (placer) y endorfinas (analgésico), pero con el tiempo, el cerebro desarrolla tolerancia y necesita más estimulación para sentir el mismo placer, generando frustración y ansiedad", explica este catedrático universitario.

Agrega que "a largo plazo, el exceso de cortisol afecta varias áreas cerebrales, como la corteza prefrontal: disminuye el control de impulsos. Hipocampo: dificulta la memoria y la concentración. Sistema límbico: aumenta la ansiedad y el estrés, fomentando un consumo compulsivo. Además, el cortisol elevado reduce la testosterona, lo que puede disminuir la libido y causar disfunción sexual, afectando la vida íntima y emocional".

Entre muchos pacientes, Ramos atiende a personas afectadas por consumo de pornografía en su consultorio ubicado en el Centro de Educación Especial y Desarrollo Integral de la Persona (CEDIREH) en barrio Paz Barahona de San Pedro Sula. Dice que los casos son "más recurrentes en adolescentes y adultos jóvenes que tienen mayor liberad para expresar y reconocer que está saliendo de control una adicción".

"Algunas veces (la porno) es un mecanismo de escape a ciertas situaciones estresantes en cuanto al trabajo, por no poder manejarlo y por no tener la cultura de hablarlo en terapia (...). Es recurrente escuchar en el relato de mujeres que su pareja tiene determinada adicción y que afecta a ellas. Expresan que han llegado a cometer contra ellas abusos en el acto sexual. El hombre no recurre a expresarlo en un proceso terapéutico, sino que lo omite, pero se ve reflejado en la consulta con mujeres que son víctimas de esta situación", dice.

Ramos le dijo a Diario LA PRENSA que el consumo de material audiovisual de contenido sexual explícito está provocando un aumento en la cantidad de personas que buscan ayuda profesional e igualmente surgen "conductas inapropiadas reportadas por docentes de centros escolares".