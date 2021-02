El desorden sigue en el centro de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

¿Cuál es la San Pedro Sula que usted sueña? “Una ciudad sana, ordenada, con educación, empleo, segura, sin congestionamiento y con un parque, zona peatonal y un centro limpio”.

Es la respuesta de don Mario Pineda, un sampedrano que fue abordado frente a la catedral.

Ya tiene más de 60 años, décadas de vida que le permiten exigir a sus autoridades una ciudad diferente.

Ha elegido autoridades varias veces y es testigo de cómo las calles y avenidas del centro de la ciudad han sido ocupadas por puestos de venta callejeros al extremo que hasta la catedral perdió las aceras de la segunda calle y la 2 avenida.

“Es lamentable ver cómo a pocas cuadras de la municipalidad está este desorden. La gente necesita trabajar, pero deben hacerlo de una manera ordenada y limpia”, dice.

El razonamiento de don Mario Pineda está apegado a la realidad, pues el número de puestos de venta ha aumentado en los últimos años al extremo que ni las seis asociaciones de vendedores existentes y mucho menos las autoridades saben con certeza cuántos vendedores hay en en centro de la ciudad.

Hay calles completas cerradas. La falta de autoridad es evidente. “Es un tema al que ningún político le interesa porque pierden votos”, dice don Mario.

Los intentos por recuperar las aceras en el centro han sido inútiles, igual ha ocurrido con el parque y la peatonal, donde la suciedad y el desorden están a la orden del día.

Los mercados

Fredy Núñez es el presidente del Sindicato de Vendedores Libres de Mercados, Ferias y Estacionarios de Honduras (Sivelefest), que es la organización más nueva y que según ellos aglutina unos 800 agremiados.

“Nosotros seguimos trabajando porque no tenemos de otra, no podemos quitarnos de las calles, pues no tenemos a dónde irnos. Estamos esperando los mercados que la Municipalidad ha anunciado que construirá para trasladarnos”, expresó Núñez.

El predio contiguo a la Central Metropolitana de Buses sigue en litigio.

El dirigente calcula que entre las nueve organizaciones existentes y los que no están afiliados a ninguna hay casi 10,000 vendedores en las calles y avenidas de San Pedro Sula.

“Nosotros fuimos convocados a algunas reuniones -por la alcaldía- antes de la pandemia, pero después se vino todo esto y no seguimos con el tema”, dijo.

Además de que las personas no tienen por dónde caminar y los carros solo tienen un carril para transitar, otro problema grave es la gran cantidad de basura y suciedad que se genera.



“Nadie quiere agarrar el sartén por el mango”

El exalcalde sampedrano Roberto Larios Silva dice que el caos en el centro de la ciudad es un problema que se ha venido heredando y nadie ha querido agarrar el sartén por el mango. “Es producto de la falta de capacidad de l0s encargados de resolver este tipo de problemas y lastimosamente el Plan Maestro Municipal que está escrito en libros no se ha podido poner a funcionar adecuadamente por distintas razones.Lamentablemente el plan no se ha podido ejecutar, creo que su objetivo es el ordenamiento de la ciudad.

Pero al margen de eso, si alguien tuviera la voluntad de construir los mercados se descongestionaría el centro”.

Larios señala que es inconcebible que exista un predio prácticamente abandonado en la salida sur -a la par de la Central Metropolitana de Buses- que era para reubicar a los vendedores, el cual tiene más de diez años de estar en litigio. “Pareciera que no ha habido una acción fuerte para dilucidar eso y construir un mercado moderno”.

El parque central está descuidado y olvidado, mientras la peatonal que fue y es famosa luce sucia e invadida de vendedores.

El exalcalde manifiesta que ya la gente debe olvidarse de esos mercados tipo pueblo que tiene la ciudad, se deben construir nuevos con medidas de seguridad y bioseguridad. “Estoy consciente que no se levantan de la noche a la mañana, pero preocupa que ni siquiera el mercado Guamilito han podido reconstruir.

El deterioro es grande, hay proyectos que deben desarrollarse. Se debe cumplir ese Plan Maestro y lo prioritario es darlo a conocer porque si se trata de una herramienta de la ciudad debe ser pública” dice.

En la administración de Roberto Larios se elaboró el primer Plan Maestro en San Pedro Sula y sirvió por más de 30 años. Tuvo varias actualizaciones, pero posteriormente no todos los alcaldes se apegaron a él, lo cual provocó el desorden.

El regidor José Antonio Rivera anunció que se necesitan alrededor de 80 millones de dólares para construir los mercados, cuyos diseños ya están hechos.

Entre esos mercados figuran: el Central, el de Chamelecón, Cofradía y el del predio contiguo a la Central Metropolitana de Buses, el de la Fesitranh, en la Rivera Hernández.

Rivera aseguró que la reconstrucción del Guamilito ya está licitada y costará alrededor de 113 millones de lempiras, pero aún no se ha dado la orden de inicio.

Los comerciantes que tienen negocios en el centro piden a las autoridades que ayuden a solucionar el problema.

El plan es construir ocho mercados, distribuidos así: cinco zonales, uno en la gran terminal, uno en el distrito central y otro en el predio contiguo a la Central Metropolitana de Buses.

La construcción de los mercados permitirá recuperar el centro de la ciudad tal como lo establece el Plan Maestro de Desarrollo Municipal.

Los vendedores esperan los proyectos, pero sin duda la socialización para poder reubicarlos debe empezar ya porque muchos no quieren abandonar el centro de la ciudad.