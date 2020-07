“La salud debe ir de la mano con la economía": Roberto Larios Silva

San Pedro Sula.

El exalcalde Roberto Larios Silva considera que la pandemia está dejando grandes lecciones en San Pedro Sula, igual que en el resto del mundo. Las prioridades cambiaron y las obras de infraestructura pasaron a segundo plano porque lo principal en este momento es la salud. Sin embargo, la salud debe ir de la mano con la economía pues la gente tiene que cubrir sus necesidades.

El también empresario de la zona norte dice que “el covid-19 nos ha dejado claro que hay deficiencias, sobre todo en el sistema de salud y que deben ajustarse los planes”. A su juicio se tiene que continuar trabajando en conjunto para poder vencer la pandemia y seguir adelante.

¿Cómo analiza la atención a la pandemia en el municipio?

El efecto de atender la pandemia debe ser en coordinación entre autoridades municipales, el Gobierno, sector privado, porque todos tienen que hacerse un solo frente para atender esta situación. En ese sentido se ha visto una cierta coordinación y hay que mantenerla. Esto ha dado resultado y está funcionando bien.

¿Qué piensa del regreso a la fase cero por dos semanas?

Creo que no es lo más conveniente en este momento porque se pueden llevar las dos cosas debidamente coordinadas, planificadas, porque no se puede desligar la parte económica de la salud, eso no se puede. No hay salud si no hay ingresos, y la gente no tiene cómo comer y cómo ir a los hospitales, además de cómo buscar que le atienda un médico y todo lo relacionado. Creo que con una debida planificación se puede armar un esquema de salvaguardar la salud y no abandonar la parte del fortalecimiento económico. Lógicamente tiene que ser gradual y controlado, pero eso de aislar completamente la ciudad y paralizarla no es lo más conveniente a estas alturas porque la gente tiene necesidad de trabajar y comer.

¿Qué desafíos tendrá la ciudad pospandemia?

Es un enorme desafío el que tienen las autoridades municipales en este caso, porque las lecciones que nos ha estado dando esta pandemia debemos asimilarlas para que no nos vaya a sorprender otra pandemia con otro tipo de enfermedades. La ciudad está débil en su sistema de salud y eso se ha confirmado con todo lo que ha pasado. No hay hospitales suficientes, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay medicina, no hay establecimientos de salud suficientes.

¿Cuáles deben ser las prioridades en este momento en la ciudad?

Resolver y atender el problema de salud sin descuidar la economía. Ya las obras de infraestructura y vialidad pasan a segundo plano.Podemos subsistir con falta de puentes y calles pavimentadas, pero no podemos subsistir con una falta de salud como lo que se nos viene. La pandemia nos deja una lección grande porque no estábamos preparados y la salud es un problema que debe atenderse.

No podemos esperar que nos hagan todo, como pobladores también tenemos que contribuir cumpliendo las medidas.

¿La contaminación es grande en la ciudad en este momento?

El estatus tradicional que ha tenido la ciudad es la falta de higiene y tenemos que volver a traer a colación que no hay manejo de aguas residuales y es increíble no concebir que eso es una necesidad urgente y tiene que atenderse ahora porque no estamos exentos.

La ciudad va a quedar totalmente debilitada luego de la pandemia más de lo que ha estado en este aspecto. Se debe atender esa insalubridad que crean las aguas negras regadas por todos lados, tiradas a los ríos, a la ciudad, y es una cosa inconcebible. Ahora debo decirle con tanta claridad es tiempo de que se armonicen los intereses particulares entre la Municipalidad y la concesionaria Aguas de San Pedro para que de una vez por todas se comiencen a tratar las aguas residuales y negras en el país.

¿Usted también ha sentido los malos olores que denuncia la gente en todos los barrios y colonias sobre todo en la noche?

He visto que se están quejando por ello y en algunos sitios no los dejan ni dormir. Es producto de que no se tratan las aguas negras y residuales en la ciudad, esas son las consecuencias entonces en este momento la prioridad es encontrar una solución a esto y que la alcaldía y el Gobierno atiendan la parte de la salud en la ciudad.