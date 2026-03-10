Tips para depilarte el bigote

Ver los primeros vellitos sobre el labio superior es lo más normal del mundo durante la adolescencia. Si ya decidiste que quieres quitarlos, ¡hazlo como una pro! Aquí te decimos cómo lograr una piel de seda sin terminar con la cara roja o irritada.

El vello en el área del bigote es algo común en muchas mujeres y puede aparecer por factores hormonales, genéticos o simplemente por características naturales de la piel. Para quienes buscan una solución rápida y práctica, afeitar el bigote se ha convertido en una alternativa cada vez más popular dentro de las rutinas de cuidado personal.

Aunque durante mucho tiempo existió el mito de que afeitar el vello lo hace crecer más grueso o oscuro, especialistas en dermatología aseguran que esto no es cierto. El rasurado solo corta el vello a nivel de la superficie de la piel, por lo que no altera su grosor ni su ritmo de crecimiento.

Perfilador o rasurador facial: Es rápido y no duele nada. ¡Ojo! No hace que el pelo salga más grueso, eso es un mito.

Bandas de cera fría: Especiales para rostro. Son prácticas porque arrancan el vello de raíz y tardas más en volver a depilarte.

Crema depilatoria facial: Súper fácil de usar, pero ¡cuidado! Siempre haz una prueba en tu brazo antes para ver si no eres alérgica.

Evita la irritación

Limpia tu cara: Antes de empezar, lava tu rostro con agua tibia para abrir los poros.

¡Nunca en seco!: Si usas perfilador, aplica un poquito de aceite facial o crema hidratante para que la navaja deslice suave.

Post-depilación: Al terminar, aplica gel de Aloe Vera o agua termal. ¡Evita usar productos con alcohol o perfume justo después!

Protector solar: Tu piel queda sensible. Si sales al sol sin protección, te pueden salir manchas. ¡Usa bloqueador siempre!

Además del afeitado, existen otros métodos para eliminar el vello del bigote, como la cera, las cremas depilatorias, el hilo o los tratamientos láser. Cada opción tiene sus ventajas y depende del tipo de piel y de las preferencias de cada persona.