Si en 1998, cuando el huracán Mitch dejó una gran pérdida de vidas, destruyó masivamente la infraestructura y provocó la consiguiente incomunicación interregional, quedó en evidencia la ausencia de una respuesta inmediata por parte de las autoridades centrales; hoy, guardando las distancias, algo similar está ocurriendo en San Pedro Sula, ante una improvisación de carácter reactivo y la ausencia de una debida planificación que permita anticiparse al impacto de los fenómenos naturales, a efecto de reducir sus consecuencias.

Son muchos los que coinciden en que las purgas realizadas al interior de la Corporación Municipal, mediante la destitución de personal ejecutivo con experiencia previa, están incidiendo en la capacidad de respuesta ante las inundaciones que afectan a numerosas familias residentes en Valle de Sula I y II, Jerusalén, Cabañas, Pastor Zelaya, Montefresco Este y San José V, cuyos habitantes sufren daños considerables en sus viviendas y pérdidas de mobiliario, herramientas de trabajo y vestuario.

En estas situaciones, lo menos que puede esperarse de quien encabeza la alcaldía sampedrana es estar al frente de los procesos de rehabilitación, dando un obligatorio ejemplo de manos a la obra que inspire a sus subalternos en un común propósito.

La población sampedrana, por su parte, debe, de una vez por todas, no solo abstenerse de arrojar desechos a los ríos, desagües, calles, avenidas y bulevares, sino también recolectarlos en bolsas y separar los residuos sólidos de los orgánicos. De lo contrario, continuará sufriendo las consecuencias de un comportamiento irresponsable que se revierte en su contra más temprano que tarde.

Es imperativo que adultos, niños y jóvenes desarrollen una cultura de limpieza, aseo, higiene y orden, así como un espíritu y una ética que trasciendan lo individual para actuar en función del bien colectivo.

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Tanto el Colegio de Ingenieros Civiles como la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) han ofrecido oportunas recomendaciones, todas orientadas a ser integradas en un Plan Maestro de Drenaje Pluvial que debiera elaborarse en el menor tiempo posible.

A corto plazo, la Chico, capítulo norte, por medio de su presidente, el ingeniero César García, recomienda un programa masivo, preventivo y permanente de limpieza y dragado de quebradas, canales, tragantes, quiebrapatas, cunetas y alcantarillas, priorizando aquellas zonas que tradicionalmente sufren inundaciones debido a su ubicación en las partes bajas de la ciudad.

A mediano plazo, como parte del Plan Maestro de Drenaje Pluvial, propone realizar un inventario completo del sistema existente, elaborar mapas de riesgo, identificar las cuencas urbanas, priorizar las obras y establecer un plan de inversión por etapas.

También recomienda evaluar técnicamente la construcción de un canal interceptor en la parte alta de San Pedro Sula, con el propósito de captar el agua que baja de El Merendón antes de que ingrese con fuerza a la zona urbana.

De proseguir con actitudes cortoplacistas e improvisadas, que arrojen resultados parciales, la próxima estación lluviosa provocará daños más severos e intensos, lo que pondrá aún más en evidencia la creciente vulnerabilidad pluvial y ecológica de nuestro común hogar: San Pedro Sula, hasta tornarlo inhabitable.