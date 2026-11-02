Trágicas estafas

El supuesto deceso del compatriota Mario Roberto López, oriundo de la ciudad de La Ceiba, en los frentes de batalla en Ucrania, constituye el más reciente caso de hondureños y hondureñas que, ante la ausencia de oportunidades laborales en su patria, intentan encontrarlas en naciones cercanas o lejanas, a fin de generar ingresos que les permitan subsistir a ellos y a sus parientes.

En el conflicto bélico entre Rusia y la exrepública integrante de la URSS, Ucrania -que se acerca ya al quinto año desde su inicio-, las fuertes bajas de tropas rusas motivan a Moscú a ofrecer empleos, supuestamente en actividades civiles, a extranjeros, cuando en realidad constituyen un cruel engaño, ya que, al llegar, son reclutados como carne de cañón para trasladarlos en calidad de soldados -con entrenamiento básico-, que reemplacen a las crecientes bajas experimentadas ante las contraofensivas enemigas, en las que el uso de drones logra infligir daños a la infraestructura rival, además de pérdidas de vidas tanto entre militares como civiles.De acuerdo con los registros de la Cancillería, al menos 33 hondureños habrían sido víctimas de estas ofertas laborales engañosas.

De ese grupo, 12 lograron regresar al país, tres permanecen hospitalizados mientras se recuperan de heridas, uno se encuentra como prisionero de guerra y otro está bajo protección de una organización de refugio. Ello ha motivado a la Secretaría de Trabajo a advertir a quienes aplican a plazas laborales en el exterior que deben confirmar la autenticidad de tales ofertas antes de aceptar pasajes y firmar contratos.

Para ello, les pide canalizar cualquier trámite por medio de ese ministerio, de manera totalmente gratuita. Allí se investiga si la contratación es legítima y si debe ser aceptada o ignorada por ser fraudulenta.

¿Qué ha sucedido con los compatriotas deportados por autoridades migratorias estadounidenses y enviados arbitrariamente a países distintos a su lar nativo? Se sabe de al menos uno enviado a la República Centroafricana, pero se ignora si se logró su repatriación o si continúa a miles de kilómetros de su patria. ¿Cuántos más se encuentran en una situación similar?

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También se denuncian constantemente casos de mujeres hondureñas que son engañadas con avisos en los que se promete colocarlas en centros comerciales, cuando en realidad constituyen anzuelos para atraerlas y, una vez en suelo extranjero, obligarlas a prostituirse, decomisándoles el pasaporte y sometiéndolas a cautiverio y agresiones físicas. Tanto menores como mayores de edad son víctimas del tráfico de personas, ignorándose cuántas han perecido sin haber podido liberarse de sus captores.

La generación de empleo debe constituir una prioridad fundamental para nuestros gobiernos, a la vez que se debe estimular la creación de micro y pequeñas empresas, fuente vital de empleo para miles de compatriotas que aspiran al trabajo por cuenta propia, pese a los riesgos de diverso tipo que enfrentan. Investigar todas y cada una de las denuncias y calamidades que viven nuestros compatriotas que viajan al extranjero motivados por propuestas engañosas debe ser siempre una prioridad para el Estado y del gobierno.