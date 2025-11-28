¡Todas y todos a votar!

Que nadie se quede sin concurrir a las urnas, cumpliendo el compromiso con la patria y su destino próximo. Tenemos tiempo suficiente, sea en horas matutinas o vespertinas para decir presente, aquí estoy listo y dispuesto a participar en el torneo electoral clave, del cual depende el hoy y el mañana de mi país!

No caben excusas ni pretextos, al unísono, solos o en grupo nos veremos este domingo 30, preferiblemente a primera hora de esta importante fecha para el futuro de nuestra nación.

Reiteramos que debe votarse de manera autónoma, por reflexión y decisión propia, sin presiones ni interferencias ajenas. Nuestra voluntad y solo ella es la que debe escoger a quienes hemos evaluado, tras profundo análisis, como las y los más capacitados, las y los honestos y sinceros, las que verdaderamente tienen espíritu de servicio en pro del bien común, no las y los manipuladores, incompetentes, deshonestos, egoístas, que ven en el acceso al poder la vía rápida y fácil para el enriquecimiento personal y familiar.

Así, la consigna es y debe ser nuestra masiva votación, haga frío y viento, lluvia o sol. Un sacrificio bien vale la pena cuando se trata del destino personal, familiar, colectivo. Entre más temprano concurramos, más pronto estaremos de regreso en nuestros hogares, al pendiente de los resultados parciales hasta culminar con los definitivos.

Nada de incidentes provocativos, de insultos ni acciones indebidas: el recíproco respeto debe prevalecer, pensando y actuando como comunidad fraterna que somos, más allá de las diferencias de credo, filiación política, pertenencia social. La razón y la inteligencia deben prevalecer sobre la pasión y el fanatismo.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El sábado por la noche descansar suficientes horas para que el domingo estemos lúcidos y preparados, física y mentalmente. Honduras nos convoca y no podemos rechazar su llamado. Seamos ciudadanos conscientes de nuestros derechos y deberes, descartando evasivas para incumplir el llamado de la nación en la que nacimos, existimos y moriremos. De igual manera deben proceder nuestros compatriotas residentes en los Estados Unidos de América.

¡TODAS Y TODOS A VOTAR!

A votar conscientes de que con nuestro voto estamos marcado el futuro de nuestra patria, de nuestra democracia. Hoy, más que nunca hay que saber votar. No vendamos, no desperdiciemos el voto tal como desean todavía muchos que viven aferradas (os) al reciente pasado ominoso y trágico.