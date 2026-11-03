Sistema educativo y relevo ministerial

La decisión del presidente Asfura de destituir de su cargo a la titular de la Secretaría de Educación, Ivette Arely Argueta, constituye un reflejo del deplorable estado de deterioro que afecta a la educación nacional desde hace décadas, acelerado a partir de la pandemia de covid-19 y reflejado en la creciente deserción en los niveles primario y medio. Si bien en 2012 se aprobó el Plan Estratégico 2014-2025 y en 2019 el Plan Estratégico Sectorial de Educación 2018-2032, sus contenidos no se han implementado ni ejecutado de manera efectiva, lo que revela la ausencia de capacidad ejecutiva al más alto nivel y de mandos intermedios compenetrados con las metas, los objetivos y los contenidos de dichos documentos oficiales.

Las cifras son elocuentes: la cobertura educativa en la matrícula de 2026 fue inferior a la de 2025, cuando se matricularon 1,841,292 alumnos y alumnas. En 2026 se ha registrado un déficit de 13,000 estudiantes, al reducirse la matrícula a 1,828,292.

Entre el 40% y el 44% de los niños, niñas y jóvenes en edad escolar se encuentran fuera del sistema educativo por diversas causas, que van desde la migración hasta la inseguridad y la violencia, los embarazos prematuros y la pobreza galopante, que obliga a padres y madres de familia a retirar a sus hijos e hijas de las aulas a efecto de que contribuyan laboralmente a la supervivencia cotidiana del hogar, aun si saben que invertir en la formación académica de su prole es una inversión segura y permanente.

El deterioro de la infraestructura física, tanto en centros urbanos como en zonas rurales, impide impartir enseñanza en ambientes propicios para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La calidad educativa está en declive, habida cuenta de que la filosofía y las metodologías subyacentes continúan aplicando la memorización textual, en la que el educando es un sujeto pasivo y no activo, por lo que se desestimula y atrofia su capacidad de razonar e inferir independientemente, sin que docentes y alumnado interactúen creativamente. Se trata de una enseñanza libresca, ayuna de diversidad en los recursos audiovisuales.

La lectoescritura, el razonamiento, la expresión verbal, escrita y numérica, así como el pensamiento crítico y analítico, deben ser estimulados, no atrofiados.Los contenidos no toman en cuenta los requerimientos laborales de las comunidades, lo cual milita en contra de su desarrollo integral, humano y económico. No se puede obviar la corrupción tanto al interior de la Secretaría de Educación -tráfico y favoritismo en la adjudicación de plazas, concursos magisteriales manipulados a favor de allegados al régimen de turno y otorgamiento de dos o más cargos simultáneos a una misma persona- como en los distintos colegios magisteriales, donde también hay acoso sexual y elecciones internas fraudulentas que perpetúan en cargos directivos a las mismas personas o a sus incondicionales, dando un nefasto ejemplo de ausencia de democracia interna.

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Recuperar la matrícula en sus diferentes niveles, restaurar y mejorar la infraestructura educativa, impulsar la reforma educativa integral, reducir el déficit docente actual, mejorar cualitativa y cuantitativamente la docencia del sector educativo, promover políticas y estrategias orientadas al incremento del acceso a la educación, diseñar políticas educativas que articulen los distintos niveles, promover la vinculación de la docencia con la investigación e implementar evaluaciones permanentes del personal docente en sus distintos niveles constituyen estrategias prioritarias para la reingeniería del actual estado de la educación hondureña, hoy sumido en una profunda crisis sistémica que debe ser superada con carácter urgente y prioritario.