Los incrementos en el precio del petróleo y sus derivados a causa del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, que lleva ya cuatro meses sin visos de solución, ha generado efectos multiplicadores en diversos sectores, incluyendo alimentos, fertilizantes, fletes en el transporte de mercancías, que impactan de manera severa particularmente en las familias de menores ingresos que subsisten de manera precaria.

Estas son condiciones que demandan, de parte del Gobierno de la República, mecanismos de auxilio más efectivos, como transferencias monetarias, mismas que deben estar adecuadamente diseñadas y focalizadas para que lleguen a los hogares que más las requieren, tal lo recomendado por Ilan Goldfajn, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Más de millón y medio de compatriotas experimentan inseguridad alimentaria crónica, de los que unas 750,000 son mujeres jefas de hogar, sin olvidar que 1,069,608 hogares son liderados por féminas, correspondiendo el 70.3% de ellos a madres jefas de hogar. Dicho de otra manera, siete de cada diez mujeres que están al frente de un hogar también son madres que conviven con sus hijos.

El costo de la canasta básica de alimentos es superior al salario mínimo en sectores como agricultura, silvicultura, caza y pesca, devengan menos de L13,110.4 mensuales, que es el valor de la cesta de treinta comestibles durante el primer trimestre de 2026, conforme a cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría de Trabajo.

La canasta básica se ha encarecido en mas de L15,000 mensuales, con tendencia al alza, lo que implica que el costo de vida continuará encareciéndose aún más, con la consiguiente erosión en el poder adquisitivo de la población.El Banco Central de Honduras (BCH) proyecta para este año una tasa inflacionaria de 4%, con rango de tolerancia de más o menos 1%.

Los reajustes salariales reclamados por maestros y médicos constituyen otro factor que incidirá en mayores presiones inflacionarias que impactarán en las finanzas públicas. Si llega a generarse un efecto dominó, multiplicador, otros colegios y organizaciones profesionales, de igual manera, exigirán alzas en sus sueldos, con ello aumentando la espiral inflacionaria.

Los reclamos populares son comprensibles, no obstante, no deben ser utilizados y manipulados con fines políticos partidarios en intentos por dificultar la gestión del actual Gobierno.

Lejos de crear caos y divisionismo, requerimos de unidad entre gobernados y gobernante si deseamos intentar remontar, con posibilidades de éxito, el panorama nada halagüeño que se avizora en el cercano futuro, agravado si las lluvias son esporádicas, insuficientes para obtener adecuados rendimientos en las cosechas, lo que ocasionaría el tener que importar de nueva cuenta productos alimenticios, con la consiguiente fuga de divisas.