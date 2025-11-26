La mayoría silenciosa

Así se designa al segmento de votantes que o bien ya adoptaron una decisión respecto a cuál partido político y sus candidatos a cargos de elección popular depositará su voto o aún están sopesando cualidades y defectos percibidos en ellos, adoptando un análisis cualitativo que al final resulte en la mejor opción, para bien de su comunidad local y nacional.

El raciocinio y la objetividad deben prevalecer por sobre la emotividad y subjetividad: recuérdese que de por medio está el rumbo y dirección que conducirá a Honduras a mejores derroteros que los actuales o bien al estancamiento o, peor aún, al retroceso en la calidad de vida de nosotros, los ciudadanos y nuestras familias.

No se debe votar en plancha, de manera mecánica. Ello significa no poseer adecuada capacidad analítica propia, cediendo el derecho a escoger libremente y sin presiones, a terceras personas. Por el contrario, debe hacerse de manera selectiva, escogiendo a las damas y varones poseedores de cualidades esenciales: honestidad comprobada, credibilidad, capacidad, coherencia en los planteamientos, independientemente de apariencia física, extracción social y económica, indumentaria.

Se acerca el día domingo treinta, aún tenemos tiempo para meditar, reflexionar, cotejar, lo esencial es concurrir a las urnas y cumplir con nuestra impostergable responsabilidad cívica. No al abstencionismo, sí a la participación masiva.

El abstenernos de votar ha resultado en la elección de personas que una vez en el poder nos han defraudado al no representar los anhelos y expectativas colectivas, más bien respondiendo a intereses personales y familiares, al igual que el de los grupos lícitos o ilícitos que los han financiado.

Este torneo electoral reviste carácter histórico entre la innovación y renovación o el más de lo mismo, entre dos alternativas opuestas: el cambio o el inmovilismo, la transformación o el conformismo. Por ello, todos habilitados para ejercer el sufragio, tanto en Honduras como en las urnas habilitadas en los Estados Unidos, tenemos el deber de hacerlo con responsabilidad, eligiendo, sin presiones de ningún tipo, a las personas que en su opinión son la mejor opción para sacar al país adelante.

De todos dependerá el resultado, una vez realizado el escrutinio final, mismo que debe realizarse exento de cualquier interferencia, manipulación, imposición. Demos una lección a la patria y al mundo de madurez y responsabilidad, que merecerá la solidaridad local, regional, continental, mundial.