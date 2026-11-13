Imparables las estafas y falsificaciones

La Prensa Verifica y EL HERALDO Verifica han expuesto la existencia de páginas falsas que utilizan los logotipos de estos diarios para dar credibilidad a sus engaños, captar la confianza del público y promover plataformas de inversión, ofertas financieras y solicitudes de datos personales. También difunden noticias falsas mediante suplantaciones, con el propósito de obtener información privada y atraer a las víctimas con la promesa de conseguir altos rendimientos en línea.

Adicionalmente, se ha detectado la difusión de publicaciones en redes sociales que ofrecen convocatorias para caravanas migratorias. Estos anuncios enumeran puntos de reunión, destinos en Estados Unidos, precios, contactos para organizar los viajes y supuestos servicios de cruce a cargo de coyotes. Las publicaciones también incluyen imágenes identificadas como generadas con inteligencia artificial y códigos QR para ingresar a grupos de WhatsApp.

Un denominador común de esta modalidad fraudulenta es que el mismo perfil que divulga la supuesta salida proporciona posteriormente un canal para reunir a los interesados en abandonar el país. Estas personas podrían quedar expuestas a todo tipo de peligros durante la ruta hacia la frontera entre México y Estados Unidos.

Los tres códigos QR examinados no permitieron ingresar a grupos de WhatsApp, pues mostraron enlaces vencidos o accesos no disponibles. La falsedad de estos anuncios también ha sido advertida por la Embajada de Estados Unidos en Honduras. La política migratoria estadounidense mantiene su postura frente a la migración irregular: el arresto de los migrantes indocumentados y su posterior deportación, ya sea a sus países de origen o a terceros países, incluso fuera del continente.

El coordinador del Observatorio de Migraciones de la Unah, César Castillo, advierte que estas publicaciones ofrecen condiciones para trasladar a personas hacia Estados Unidos, pero no cumplen lo prometido y terminan estafando a quienes confían en ellas.

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Por su parte, Istmania Platero, experta en temas migratorios, señala que en las redes sociales circulan convocatorias que fortalecen el tráfico y la trata de personas.

Las estafas piramidales tampoco cesan. Las ofertas de inversión en línea con supuestos altos rendimientos continúan circulando, lo que ha motivado nuevamente a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) a advertir que no todas las sociedades están bajo su supervisión.

En toda cadena de seguridad electrónica, la variable más débil es el ser humano. Por esa razón, las personas se convierten en uno de los principales objetivos de los ataques, cuyos responsables esperan que las víctimas caigan en la trampa y confirmen o divulguen información confidencial, lo que les permite acceder a sus objetivos.

Para protegerse, los expertos recomiendan adoptar la práctica denominada cero confianza, que consiste en asumir que toda interacción, servicio, aplicación o contraparte digital podría representar una amenaza.

La inteligencia artificial ha permitido incrementar estos ataques a niveles imprevistos. Los centros de llamadas utilizados para cometer fraudes ya no necesariamente se encuentran en países lejanos; también pueden operar desde naciones vecinas.

Un sistema de inteligencia artificial debidamente entrenado puede generar voces o realizar llamadas. Al reducir los errores que normalmente podrían alertar a una víctima, esta tecnología permite prolongar el engaño durante períodos más extensos.

En síntesis, adoptar el principio de cero confianza constituye, por el momento, una de las medidas recomendadas para protegerse frente a estas amenazas, en un 60% eficaz, según los expertos.