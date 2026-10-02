Francisco Morazán, 1792-1842

Nacido en la Villa de Tegucigalpa y fallecido en San José de Costa Rica, Francisco Morazán es, junto con José Cecilio del Valle, uno de los dos personajes más trascendentes de la historia republicana de Centroamérica. Ambos anhelaron y trabajaron por una patria progresista y moderna, receptiva a las corrientes ideológicas del liberalismo político y económico, que superara el legado de más de trescientos años de colonialismo hispano para insertarse en las rutas del desarrollo capitalista europeo occidental. Este, después de superar el feudalismo, ingresaba, con Inglaterra a la cabeza, en la primera fase de la Revolución Industrial, proceso que rápidamente tuvo impacto a escala planetaria.

Fusilado el 15 de septiembre, sin que se le otorgara el derecho a la defensa -apenas se le concedieron unas horas para redactar su testamento-, dejó en ese documento histórico una muestra de la altura y grandeza de su personalidad. Declaró: “Que no tengo enemigos ni el menor rencor llevo al sepulcro contra mis asesinos, que los perdono y les deseo el mayor bien posible”.

Su talento, sus energías y sus recursos propios, así como los de su esposa, María Josefa Úrsula de la Santísima Trinidad Lastiri, fueron invertidos en preservar la unidad -cada vez más frágil- de la República Federal. Esta se encontraba crecientemente debilitada por el profundo sentido localista de cada Estado; la desconfianza hacia el poder central, radicado en la ciudad de Guatemala; la pobreza generalizada de las mayorías; la escasa y dispersa población; el deficiente sistema burocrático; los enfrentamientos entre el poder secular y el religioso; las guerras civiles entre liberales y conservadores, causantes de inestabilidad política; la ocupación inglesa de las islas de la Bahía, Belice y La Mosquitia, y las deudas contraídas con el sistema financiero londinense, en buena parte desviadas para el mantenimiento del ejército.

Esta combinación de factores condujo eventualmente a que, en 1838, el Congreso Federal declarara que los Estados eran libres para constituirse del modo que tuvieran por conveniente. Honduras y Costa Rica se separaron de la Federación, acción que pronto imitaron los otros Estados.

Los distintos intentos posteriores de reunificación fracasaron al no obtener el consenso unánime para tal esfuerzo, por demás encomiable. Esto provocó la desintegración regional en cinco parcelas, frecuentemente enfrentadas por consideraciones políticas y disputas fronterizas, en ocasiones fomentadas por intereses comerciales extranjeros. Tal como elocuentemente afirmó el hondureño Álvaro Contreras durante el acto solemne de inauguración del monumento erigido en memoria del prócer, el 15 de septiembre de 1882, en la ciudad de San Salvador: “...Desde que Morazán entra en escena, deja de ser un hombre para convertirse en una misión...”. Para profundizar en sus respectivas y similares cosmovisiones, se requiere tanto el estudio de sus biografías como la lectura de su producción intelectual, a fin de tener una idea exacta y detallada de sus concepciones ideológicas y ubicarlas en el tiempo histórico en que fueron concebidas.

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No debemos olvidar que nacieron en esta tierra hondureña y alcanzaron proyecciones que trascendieron lo meramente local para abarcar dimensiones regionales y hemisféricas.