La ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán, acaecida durante el gobierno de Xiomara Castro, el 15 de marzo de 2023, estuvo fundamentada en una decisión coyuntural, más política e ideológica que basada en el interés nacional, que debe estar por encima de cualquier otra consideración.

La decisión permitió iniciar relaciones con China y generó diversas expectativas respecto a un incremento significativo de las exportaciones hondureñas hacia la segunda superpotencia mundial, así como a un flujo de inversiones procedentes de esa nación asiática, las cuales aún no se concretan en ninguno de los dos rubros.

De hecho, nuestro país se benefició más durante los años en que mantuvimos relaciones plenas con la nación insular, las mismas que fueron creciendo cualitativa y cuantitativamente, lo que permitió consolidar los lazos y vínculos bilaterales en sectores como la agricultura, la camaricultura, la educación, la pesca, la porcicultura y la asistencia técnica.

Nada de esto se ha hecho realidad en la relación con China, lo que ha provocado que distintos sectores de la vida empresarial hondureña, medios de comunicación y politólogos expresen el anhelo, fundamentado en realidades objetivas, de que se reanude las relaciones con la hermana República democrática taiwanesa, dado el muy escaso beneficio alcanzado con el Gobierno chino.

Ni siquiera se ha logrado concluir un tratado comercial que tome en cuenta la enorme asimetría existente entre ambos países. Las cifras respaldan lo aquí señalado.

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A pesar de que Taiwán impuso un arancel del 20% al camarón cultivado en la zona sur tras la ruptura de relaciones diplomáticas, Honduras continúa exportando cuatro veces más a ese mercado que a China, pese a que el crustáceo ingresa libre de impuestos a este último país.

Durante 2025 se exportaron 2,025,688 libras de camarón a Taiwán (80% del total exportado), mientras que a China se enviaron 753,026 libras (20% del total). En divisas, Taiwán le generó a la economía nacional $7,903,699 en 2025, con un precio promedio de $2.61 por libra. En el caso de China, el valor de las exportaciones fue de $2,378,356, con un precio de $3.15 por libra.

Los inversionistas chinos, hasta ahora, se han limitado esencialmente a la apertura de tiendas propiedad de ciudadanos de esa nación, inundando el mercado local con mercancías de dudosa calidad y conduciendo a la quiebra a numerosos comerciantes hondureños, particularmente en San Pedro Sula.

Un común denominador de las políticas gubernamentales chinas respecto a otras naciones es exigir la no divulgación pública de los diversos convenios oficiales suscritos; es decir, mantenerlos bajo secretividad. Esto impide que las sociedades civiles conozcan en detalle las distintas cláusulas de tales documentos legales. El porqué de esta imposición es motivo de especulación, por cuanto se presta a diversas conjeturas.

En conclusión, ha resultado un mal negocio para Honduras la ruptura de relaciones diplomáticas con un fiel e incondicional aliado tradicional para abrirlas con Pekín, que busca imponer, a su conveniencia, sus propias reglas y obtener provecho.