Elecciones EE UU: lecciones para Honduras

Nuestros partidos políticos, dirigencias y militantes supuestamente siguieron con atención tanto los resultados electorales de medio término en la Unión Americana como las diversas consecuencias resultantes de tal torneo cívico, que ha alterado la correlación de fuerzas y el rumbo político en la superpotencia.

En todo el planeta se estuvo al pendiente de tales comicios y su desenlace, dada la gran influencia que la superpotencia posee en la geopolítica y la economía mundial.

La era del caudillismo, del personalismo en que todas las grandes decisiones giran en torno a la voluntad de una persona, que demanda total incondicionalidad a sus designios por parte de sus seguidores, ha entrado en el ocaso, que debe ser definitivo para bien del fortalecimiento y consolidación del sistema democrático.

En nuestro país, tal fenómeno se ha dado desde que surgimos a la vida independiente y ha continuado a partir de tal efeméride, causando la dependencia política y mental en torno a una personalidad carismática, que simultáneamente debe otorgar recompensas y sanciones a quienes lo respaldan o adversan, si es que desea mantener la imagen de “hombre fuerte”, acreedor a respeto y disciplina de parte de sus secuaces y de temor por sus opositores.

Guerras fratricidas, continuismo en el poder, nepotismo, forja de redes clientelares, militarismo, corrupción, impunidad y fraudes en los comicios han sido algunas de las resultantes de tal involución en el aprendizaje del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

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Tales regímenes apelan a múltiples maniobras y estrategias para consolidarse y permanecer en control del destino nacional: desde las pseudolegales hasta las violentas, buscando debilitar a los sectores opositores, sea nombrando directivas paralelas dentro de cada partido, sea formando bandas paramilitares que agreden físicamente a cualquier manifestación de protesta y repudio colectivo. Tal aparato represivo va acompañado de un sistema de espionaje cada vez más sofisticado y de la acción de copar los organismos electorales con sus leales.

Simultáneamente, debe asegurarse de que tiene bajo su férreo control a los otros poderes del Estado: Legislativo y Judicial, encontrando en sus juntas directivas a obsecuentes y fieles ejecutores de sus órdenes. Cualquier intento de disidencia e independencia es cortado de raíz, so pena de perder el control autoritario.

Encuentra mujeres y hombres dispuestos a perder su capacidad crítica y analítica, así como sus principios morales y éticos, transformados en autómatas atentos a las órdenes emanadas de Casa de Gobierno, esté pintada de blanco, azul, rojo o verde.

Sus voceros y relacionadores públicos tienen a su cargo el diseño de la propaganda utilizando diversos medios que giran alrededor de proyectar la imagen del hombre omnisciente y omnipotente, al tanto de lo que ocurre en los cuatro puntos cardinales del territorio.

Los fieles saben que cualquier intento de heterodoxia y cuestionamiento conlleva múltiples riesgos, desde la pérdida del empleo y de beneficios colaterales hasta el peligro para su integridad física, por lo que optan por alinearse automáticamente con las “órdenes superiores”. Saben lo que significa ser “purgados”, marginados del festín del erario público. Superar este autoritarismo requiere partidos políticos verdaderamente plurales, fiscalización ciudadana sin temor y el compromiso inclaudicable de anteponer la ley y la dignidad colectiva a la devoción ciega por cualquier figura mesiánica.