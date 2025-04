Esa mañana llego a la hora de costumbre al aula de clases, saludo y veo a los muchachos formando un solo grupito, comentando quién sabe qué, al mismo tiempo cantando lo que me parecía eran merengues. No les presto mucha atención mientras acomodo mis cosas en el escritorio, me dirijo al pizarrón y uno de ellos me pregunta si estoy enterada de lo que ha sucedido esa madrugada, niego con la cabeza mientras estoy pensando que ellos andan buscando la manera de distraerme, como hacen a veces, para retrasar el comienzo de la clase.

Pero pronto me doy cuenta de que están consternados por lo que ha sucedido en una famosa discoteca en República Dominicana, además de que muy bien informados. Mencionan a un importante músico y cantante que ha perdido la vida en el infortunio, el nombre no termina de sonarme, así que inmediatamente empiezan a cantar, a todo pulmón y al unísono, “Volveré” de Rubby Pérez, y claro que recuerdo esa melodía y muchas otras que ellos se encargan de interpretar.

En ese momento estoy impactada por varias razones, primero, por la desgracia que me están narrando, cosas que uno no puede creer que sucedan, pero suceden. Luego, porque estos son chicos adolescentes y sin embargo conocen, y muy bien me doy cuenta, el trabajo de un artista que estuvo en boga en los tiempos de sus abuelos, podría decirse. Me maravillo una vez más por el alcance que tienen el talento, la creatividad, la pasión, la constancia y el trabajo duro.

Al día siguiente me encuentro por ahí y sin andarla buscando (ya ve usted que parece que estos aparatos inteligentes ya no solo lo escuchan a uno, sino que hasta le leen el pensamiento) una entrevista que le hizo Viviana Gibelli, actriz y presentadora venezolana, a este artista dominicano. En esta amena y fascinante conversación, el cantante habla; por ejemplo, de un terrible accidente automovilístico que lo dejó hospitalizado e inválido por más de un año. Y cuando contaba con apenas quince. Mientras platica el suceso, él se emociona muchísimo mientras lamenta haber perdido la oportunidad (debido a ese suceso) de seguir jugando béisbol mientras imaginaba lo lejos que hubiera podido llegar en ese ámbito. Habla también de mil y una aventuras vividas mientras formó parte de la banda de Wilfrido Vargas y cómo nacieron algunos de los temas que más fama y gloria les dieron. A pesar de lo nostálgico del ambiente, las risas y el espíritu alegre del artista le dan un toque de euforia a la conversación, que deja al espectador con una agradable sensación.

Rubby Pérez murió hace apenas unos días con 69 años, al igual que muchos proyectos personales que se quedarán inconclusos, al mismo tiempo que logró algo que posiblemente no se había propuesto lograr: trascender.

Porque cuánta razón tenía al responder a la pregunta sobre con cuál de sus trabajos creía que iba a ser recordado. “Volveré”, contestó sin dudarlo, y al recordar a mis jóvenes estudiantes coreando esa canción con tanto sentimiento pienso en lo acertado de su razonamiento.