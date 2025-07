¡Viene el cisne negro!

“Tienes que correr riesgos. Solo entenderemos completamente el milagro de la vida cuando permitamos que ocurra lo inesperado”: Paulo Coelho.

Es inevitable, pero todos en la vida esperamos ese cisne negro, cuyo origen inesperado y de gran impacto se dio en el siglo XVII, cuando desafió la creencia europea de que todos los cisnes eran blancos. La experiencia del explorador holandés capitán Willem de Vlamingh en 1697, el que descubrió los cisnes negros en Australia, marcó una nueva etapa donde actos imposibles e improbables podían ocurrir.

En la teoría de Nassim Nicholas Taleb popularizó eventos que son impredecibles y de gran impacto, produciendo cambios significativos y transformadores. Según Taleb, estos eventos tienen impacto en la historia, trayendo consecuencias en la economía, la sociedad y aspectos de la vida.

Es el cisne negro un evento por sorpresa; se asocia como una representación del “Trastorno de identidad disociativo”; es el llamado trastorno de personalidad múltiple, que se caracteriza porque la persona está bajo el control de dos identidades distintas en forma alternativa. Existe trastorno de identidad, se presenta en la forma de posesión y no posesión. Curiosamente se expresa con un cambio repentino en las relaciones de afecto o relaciones interpersonales, es normal para personas que sufrieron un trauma abrumador en la infancia o de un maltrato físico, sexual o emocional. El cisne negro se espera para bien en la sociedad de hoy en día, algo tiene que pasar, esto debe cambiar; pero logramos ver como una representación del cisne esta enfermedad en las personas, cambian, oscilan, y así no se puede lograr dejar un legado generacional en la vida, mucho menos fortalecer relaciones de pacto que fortalecen la vida. “La fe demuestra la realidad de lo que esperamos; es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de buena reputación”. Hebreos 11: 1-2. RVR60.

El cisne negro está por llegar.