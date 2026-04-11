Estas dos semanas de tregua de la guerra de Israel y Estados Unidos en contra de Irán marca una etapa que invita a la reflexión y sabiduría sobre las decisiones que desencadenaron esta confrontación.

Esta guerra improvisada y de estrategias equivocas impulsadas por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, a ambos, les ha dado una lección bélica, al haber recibido una recia y unificada oposición del pueblo iraní.

Según reportes preliminares, el conflicto se intensificó a partir del 28 de febrero de 2026, con una serie de ataques que habrían dejado víctimas civiles y militares. Sin embargo, varias de estas cifras y hechos requieren confirmación oficial por parte de fuentes independientes.

Irán respondió con ira esta agresión y atacó a Israel con una "lluvia" de misiles y drones y a una serie de bases militares estadounidenses ubicadas en Oriente Medio y colindantes, trayendo como resultado una defensiva que tiene preocupados a estas dos naciones aliadas.

Esta inesperada guerra entre estas tres naciones se ha convertido en una lucha libre: "suéltame y te suelto".

La tregua, propuesta por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, representa un intento por reducir la intensidad del conflicto y abrir espacios para el diálogo diplomático.

La humanidad ruega a Alá, Jahvé, Jehová que se acabe esta guerra de las potencias, que a quienes más afecta es a la mayoría de los países pobres, como un país llamado Honduras.