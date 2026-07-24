¡Taxi, por favor!

En años anteriores había tantos taxis transitando por Tegucigalpa y San Pedro Sula que era fácil encontrarlos por las calles y avenidas de estas ciudades y, hace décadas, eran de todos los colores, pero en el año 2016 el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) estableció la ley de que todos fueran de color blanco y con una franja lateral de diferentes colores, de acuerdo con la ciudad.

En ese año había un promedio de 20,000 taxis a nivel nacional: 8,550 en Tegucigalpa y más de 5,700 en San Pedro Sula. Pero, debido a los desmesurados precios de los números y del permiso de operación, que llegaron a tener un costo de 200,000 lempiras o más, y con el contubernio de los funcionarios del gobierno de turno y empresarios de este rubro, especialmente por afines partidistas, aparecieron los taxis ilegales, llamados "taxis fantasmas y brujos".

En los 18 departamentos del país y, más aún, en las principales ciudades, además protestaban por los monopolios, donde un empresario de este servicio tenía cualquier cantidad de taxis y de números, llegando a los extremos de que les alquilaban solo los números a taxistas que únicamente tenían el vehículo.

En la actualidad, con la aparición del servicio de los taxis Uber, "taxis virtuales", que es un servicio efectivo de unidades privadas, deben cumplir una serie de requisitos tanto los conductores como las unidades.

Operadas por una plataforma digital estadounidense con sede en San Francisco, California, entre los requisitos están: personas con experiencia, documentos en regla, honestas y de buenas costumbres. El vehículo debe estar en buen estado, con aire acondicionado, ser de modelo reciente, contar con contacto mediante la aplicación QR App, y ofrecer costos de acuerdo con la distancia y servicio las 24/7. Son necesarios, pues el transporte de buses y taxis tradicionales es insuficiente en un país llamado Honduras.