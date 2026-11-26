Lanzada en octubre de 2018 y después de un viaje de ocho años a través del sistema solar interior, la misión BepiColombo alcanzó a Mercurio. Es desarrollada conjuntamente por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la japonesa (JAXA).

Recorrió más de 10,000 millones de kilómetros y efectuó nueve sobrevuelos planetarios para ajustar su velocidad y trayectoria rumbo a Mercurio. La misión lleva el nombre del matemático e ingeniero italiano Giuseppe “Bepi” Colombo (1920-1984).

Durante la maniobra ejecutada el 21 de noviembre de 2026, los propulsores funcionaron durante menos tiempo del previsto; a pesar de ello, se confirmó la captura orbital.

BepiColombo es un conjunto de módulos. Dos orbitadores científicos viajaron unidos y fueron empujados por el Módulo de Transferencia de Mercurio (MTM), separándose del conjunto el 3 de septiembre.

Según el plan de vuelo, el Orbitador Planetario de Mercurio (MPO) de ESA y el Orbitador Magnetosférico de Mercurio (MIO) de JAXA deberán separarse los días 9 y 10 de diciembre para ocupar sus órbitas.

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A partir de abril de 2027, la sonda MPO estudiará el planeta, aproximándose hasta 480 kilómetros de su superficie. La sonda MIO analizará el entorno espacial de Mercurio y su campo magnético, en una órbita elíptica que la alejará hasta 11,000 kilómetros.

Dos misiones de la Nasa han estudiado Mercurio de cerca: la sonda Mariner 10 sobrevoló Mercurio tres veces en 1974 y 1975, mientras que en 2011 la Messenger entró en órbita durante cuatro años.

La sonda Messenger encontró posibles indicios de agua en algunos de los cráteres de Mercurio, un hallazgo sorprendente dado que las temperaturas pueden alcanzar los 430 °C en algunas partes del planeta.

En Honduras, donde nada sorprende, cada gobierno navega en su propia órbita.