La CA-5 es la designación de una carretera de la Red Vial Centroamericana (Carretera Panamericana) en Honduras. “CA” significa Carretera Centroamericana. El número 5 es el identificador específico dentro de Honduras. Conecta Tegucigalpa con San Pedro Sula. Tiene una longitud de aproximadamente 295 km.

Definitivamente es una excelente carretera, bien señalizada, con un buen mantenimiento, muy agradable para conducir. El problema lo constituyen los conductores.

La personalidad suele reflejarse en la manera de conducir. Los hay impulsivos, agresivos, ansiosos, temerosos, organizados, disciplinados, empáticos. La educación y la cultura también influye en la forma que se hace.

En países como el nuestro con poca regulación, la conducción también se vuelve un reflejo del carácter colectivo, donde la “viveza” se normaliza. En contraste, en sociedades con reglas estrictas y sanciones efectivas hasta los impulsivos tienden a moderar su estilo.

El domingo recién pasado transité por dicha carretera. Terrorífico. Encontré infinidad de grupos de motociclistas conduciendo como si fuera pista de carreras. Inclinados hacia enfrente para disminuir la resistencia al viento y acostando las motocicletas en las curvas. Y ninguna autoridad vial visible regulando esos irresponsables. Por eso, las muertes y accidentes de motociclistas son muchas a diario.

Según la Dirección General de Registro Vehicular del IP, en Honduras hasta abril de 2024, era de 2,979,812 unidades, y de esa cantidad, 1,401,771 eran motocicletas; es decir, el 48%.

Para igualar la cantidad de motos tendrían que sumar todos los “pick-ups”, turismos, camionetas, camiones, autobuses, mototaxis y cabezales.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que del 1 de enero al 8 de mayo de 2025 se reportan 5,700 accidentes de tránsito, en los que 644 personas fallecieron. De los accidentes reportados en 2025, el 72% fueron provocados por motociclistas, y de estos, el 42% de los motoristas perdió la vida. En su mayoría, las víctimas eran del sexo masculino. En Honduras aproximadamente el 75% de los motociclistas no poseen una licencia.

Lo de siempre aquí. Ciudadanos que quieren vivir a su anwtojo, sin respeto a la ley y nula regulación de los encargados de poner orden.

Hemos descendido en la escala de valores hasta confundir lo ilícito con lo permitido. La corrupción y la avaricia se estrechan la mano descaradamente, y la impunidad ha hecho añicos la reverencia por la ley.

Sí, es una excelente carretera, pero transitarla es a riesgo personal. La irresponsabilidad transita allí sobre ruedas.