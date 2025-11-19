El 13 de noviembre de 2025, Blue Origin lanzó el segundo New Glenn (NG-2) desde la rampa LC-36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos.

Diez minutos después del despegue, la primera etapa del vehículo espacial aterrizó sin contratiempos sobre una plataforma ubicada a cientos de kilómetros de la costa de Florida.

Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, se ha convertido en la segunda compañía privada a nivel mundial que recupera la primera etapa de un cohete orbital, antes lo logró SpaceX.

El New Glenn es un cohete de dos etapas, con 98 metros de altura, siete metros de diámetro y una capacidad para transportar más de 13 toneladas a la órbita de transferencia geoestacionaria.

La misión NG-2 lanzó las dos pequeñas sondas “Escapade” (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers).

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las naves gemelas realizarán observaciones simultáneas desde la órbita de Marte.

La segunda etapa del New Glenn las situó a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. En noviembre de 2026, las sondas pondrán rumbo a Marte, donde llegarán 11 meses después.

Las sondas Escapade pesan 535 kg cada una, fueron construidas por la empresa Rocket Lab para la Nasa con el objetivo de estudiar la atmósfera marciana y su interacción con el viento solar.

Tienen unas dimensiones de 1.20 x 1.65 x 1.09 metros, con una envergadura de 4.88 metros una vez desplegados los paneles solares, que pueden generar 288 vatios en la órbita de Marte.

La misión Escapade representa uno de los proyectos científicos recientes más relevantes para la exploración de Marte.

En otro Marte, el del Campo de Parada de Honduras, los militares -que se creen políticos- niegan ese espacio, obstruyendo la democracia, por un supuesto Santa Claus que trae falsos regalos y renos.