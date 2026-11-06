"Patada de burro" para Trump

Una "patada de burro" le propinó el Partido Demócrata al presidente estadounidense Donald Trump, del Partido Republicano, en las elecciones intermedias celebradas el pasado 3 de noviembre, en las que los republicanos sufrieron una rotunda derrota.

Ambas cámaras del Congreso han quedado en poder de los demócratas y, con este resultado a su favor, habrá un mayor control parlamentario sobre el Ejecutivo. Además, el Congreso dispone ahora de una herramienta de presión decisiva: el presupuesto. Los demócratas pueden negar al presidente los fondos que necesita con urgencia para sus proyectos políticos. El Congreso también tiene la capacidad de constituir comisiones parlamentarias de investigación y someter así al Gobierno a una considerable presión.

Los "elefantes" republicanos, después de esa lección electoral y de la contundente derrota recibida en días pasados, saben que se trata de un preaviso de lo que podrían ser las próximas elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2028.

Entre las causas de esa derrota electoral a mitad del mandato del presidente republicano Donald Trump están las consecuencias de la guerra con Irán, que han provocado una crisis, especialmente económica, debido al aumento de los precios de los combustibles. Esto ha generado un efecto "dominó" que afecta la vida en general de los estadounidenses.

Ante esa crisis política y social que han dejado los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre, es seguro que las reuniones llamadas "misas negras" o de "gato encerrado" se estarán realizando las 24 horas del día, los siete días de la semana, pues los republicanos han quedado sorprendidos y asustados.

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Este es el momento adecuado para recurrir a la ayuda de su mejor aliado, especialmente en cuestiones político-electorales: Vladimir Putin. También podrían buscar ese necesitado acuerdo de acercamiento a Moscú para paliar el polémico acuerdo sobre el diésel con Rusia, que ya manifestó su buena voluntad para reducir los precios de la energía y las materias primas en Estados Unidos.

Hay que recordar el adagio: "Cuando Estados Unidos estornuda, al resto de los países les da gripe", debido a su influencia y dominio en los aspectos económicos, políticos y sociales. Esto afecta especialmente a los países latinoamericanos, por sus poblaciones residentes en esa gran nación del norte, así como a los países centroamericanos que dependen de las remesas familiares, como Guatemala, El Salvador y, particularmente, en un país llamado Honduras.