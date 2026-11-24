Oscar Wilde lo dijo mejor que nadie: “La vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida”. Confieso, sin vergüenza, que llevé meses contando los días para Grand Theft Auto VI y que ya pasé este fin de semana entero jugándolo. Y confieso también, con la misma honestidad, que hay algo profundamente depravado en lo que disfruté con tanta ilusión.

No soy objetivista moral. Creo que lo bueno, lo malo y el pecado cambian de forma con cada siglo, y me niego a juzgar a mi generación por haber inventado una gripe para no ir al trabajo y pasarse el fin de semana entero robando carros, degollando transeúntes y huyendo de la policía en una ciudad de mentira. Pero la pregunta me persigue, incluso ahora que ya apagué la consola. ¿Qué tiene esta carnicería digital que nos atrae tanto, a tantos de nosotros, con tanta devoción?

Platón ya lo había advertido hace 2,400 años. En la República quería expulsar a los poetas de su ciudad ideal, porque la imitación artística no se queda en la superficie, sino que se filtra hacia adentro, moldea el alma de quien la consume y termina produciendo en la vida real lo que antes solo existía en el verso.

Al otro lado del mundo, sin haber leído jamás a Platón, el filósofo chino Mozi llegaba a una sospecha parecida contra la música y los espectáculos ostentosos de su época, acusándolos de desviar a los gobernantes del deber y la virtud. Oriente y Occidente, por caminos separados, sospechando lo mismo del arte.

La historia les ha dado, por desgracia, algo de razón. Ian Brady, uno de los autores de los crímenes de los páramos de Manchester en los años sesenta, se empapó durante años de las novelas del Marqués de Sade, de Nietzsche y de manuales sobre tortura y atrocidades nazis antes de asesinar a varios niños junto a su pareja.

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El Renacimiento italiano, con su carne pintada y su erotismo punzante, produjo grabados como los de Giulio Romano que la propia Iglesia mandó destruir, temerosa de que la belleza pudiera incitar el deseo y la violencia sexual que fingía solo representar. A esto le llaman contagio mimético, o sea, que quien interpreta el arte no solo lo observa, absorbe su ética, su temperatura emocional, su manera de mirar el daño ajeno.

No quiero caer en el declinismo, esa fiebre de creer que nuestra época es la más corrupta que ha existido jamás. El mundo ya fue brutal hace mil quinientos años, cuando Roma cayó entre esclavos y hordas. Lo fue cuando Bartolomé de las Casas denunciaba, casi en soledad, el exterminio de los indígenas americanos, y lo fue cuando Multatuli escribió Max Havelaar para exponer cómo Holanda exprimía Java hasta la última gota de café y de dignidad.

La barbarie nunca nos faltó. Lo nuevo, quizás, es que ahora la enaltecemos con música de fondo, gráficos perfectos y un mando en la mano, mientras la inteligencia artificial empieza a borrar la línea entre lo que es verdad y lo que es simulación.

Jugué Grand Theft Auto VI con la misma emoción de niño que todos mis amigos. No voy a pedir que lo prohíban, ni voy a pretender que soy mejor que quien lo disfrutó tanto como yo.

Pero sí me quedo pensando, ya con el control apagado sobre la mesa, qué estuve ensayando en esa ciudad de mentira que tanto se parece a la nuestra. ¿Qué parte de lo que absorbí ahí, entre robos, balas y cadáveres digitales, terminó filtrándose, sin que lo note todavía, hacia la forma en que veo la violencia real que me rodea todos los días?