Más allá de una bandera

Hace pocos días, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la colocación obligatoria de la bandera Provida en centros de educación pública, así como en oficinas de gobierno, sin desplazar ninguno de los símbolos patrios.

La iniciativa proviene de una propuesta del Congreso Nacional Infantil y tiene por objetivo fomentar una cultura de valoración de la vida, que deberá ir acompañada de actividades educativas dirigidas al alumnado y sus padres. La bandera Provida surgió en 2021 como una iniciativa internacional de organizaciones de la sociedad civil y que se ha convertido en el símbolo de la lucha contra el aborto.

El uso de la bandera Provida es un tema más que polariza la opinión pública y que contrasta con la postura ideológica de la administración anterior. Más allá de la intención de promover una cultura de respeto por la vida, este nuevo decreto buscaría fortalecer su posición en temas que hoy por hoy son profundamente sensibles en este país.

Honduras cuenta con la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA) más alta de América Latina y El Caribe, de acuerdo con datos del Fondo de Población de Naciones Unidas en Honduras (UNFPA Honduras). Eso significa que hay 97 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes entre 15 y 19 años.

En 2025, de acuerdo con diversas publicaciones, Honduras registró más de 23 mil embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años.¿Se imagina a niñas de 10 años con la responsabilidad de ser madres? Y detrás de ello hay una temática muy amplia, marcada por el abuso sexual, la falta de acceso a servicios de educación y de salud que inevitablemente perpetúan la pobreza y la falta de oportunidades de desarrollo que es más marcada en el sector rural, que en el urbano.Es imposible soslayar la amplitud de un tema que va mucho más allá de la colocación de una bandera y que es el mismo Estado quien debería tener una participación decisiva para que la situación de la niñez y la juventud en el país mejore drásticamente.

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No basta con colocar la bandera Provida, ni ofrecer charlas de sensibilización que acompañen esa iniciativa. Es fundamental trabajar por un cambio en las condiciones de vida de la población. Desde la comodidad, puede resultar fácil juzgar y decidir cómo deben pensar y actuar los demás, pero la vida no es solo elegir entre extremos en blanco y negro, hay una serie de matices grises de acuerdo con las condiciones de vida.

No estoy a favor del aborto, en lo absoluto; pero sí creo en la educación como la puerta del desarrollo que permite a las personas tomar decisiones informadas y respetuosas de sí mismas y de los demás.

Creo que las medidas simbólicas deben ir acompañadas de voluntad por trabajar a favor del pueblo, considerando su dignidad y sus derechos, para que sean capaces de decidir sus acciones y su propio destino. Respetar el derecho a la vida implica trabajar también por la calidad de vida de la población, más allá de colocar una bandera. Ojalá que demos el paso del simbolismo a la práctica verdadera.