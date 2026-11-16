Durante mucho tiempo se ha utilizado la frase “el papel aguanta con todo” para referirse a que puede escribirse cualquier teoría, por descabellada que parezca, cualquier idea o mentira y darla a conocer.

Esa frase ha cobrado un nuevo significado en el mundo digital en el que, al parecer, la pantalla aguanta con todo.

El Foro Económico Mundial colocó la información errónea y la desinformación en el lugar número cinco entre los riesgos para este año y el número dos para los próximos dos años; a medida que el tiempo pasa, vamos comprobándolo.

Entonces comprendemos el rol valioso de los medios de comunicación masiva, que actúan bajo criterios periodísticos y que deben verificar lo que publican.

Si bien los medios digitales han brindado un mayor acceso a la información, lo que circula a través de las redes está plagado de especulación, intencionalidad y tergiversación. Hoy más que nunca se requiere fortalecer el pensamiento crítico, que es el primer gran filtro para no creer cualquier cosa.

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La desinformación alimenta la incertidumbre y el miedo al futuro, con estragos en la salud mental de millones de personas alrededor del mundo, especialmente de los jóvenes, asiduos usuarios de redes, seguidores de influenciadores digitales y consumidores de vídeos que en pocos minutos pretenden explicar realidades muy complejas.

La pantalla aguanta con todo; el anonimato viene acompañado de la ilusión de tener permiso para dar rienda suelta a casi cualquier cosa, sin tomar en cuenta la huella digital, la transgresión de reglas de cada red y la ética, tan vigente siempre.

Mientras el mundo se transforma vertiginosamente en el mar de algoritmos y las personas se vuelven seguidoras de tendencias que surgen una tras otra, sin tregua, la vida transcurre.

Los días reales siguen teniendo 24 horas, el mundo sigue girando y dando la vuelta al sol a su ritmo; sin embargo, hemos caído en una trampa mental de pensar que “todo va más rápido” y nos envuelve la ansiedad de no quedarnos atrás.

Pensamos que la tecnología “democratiza” el acceso a la información y con ello olvidamos a las personas que quedan por fuera, especialmente en sociedades con profundas desigualdades como la nuestra.

Por ello el mensaje del Papa León XIV en su reciente visita a Perú es tan pertinente: “La tecnología, queridos amigos, no siempre es neutra: a veces sus formas conllevan consigo la impronta, los intereses y las ambiciones de quien la proyecta y la controla”.

Además, cuestionó el paradigma tecnocrático, que tiene como valor supremo la eficiencia. Es la tecnología la que debe estar al servicio de la humanidad y no al revés.

La pantalla aguanta con todo, ¿y las personas detrás y delante de ellas? Formar pensamiento crítico, fortalecer la autonomía en lugar de la dependencia y tener presente la dignidad humana en las decisiones y las acciones puede hacer la gran diferencia. Corresponde actuar en nuestros ámbitos de influencia, ¿lo hacemos?