Holanda campeona

Sí, ya sé que oficialmente se llama Países Bajos, pero yo siempre la llamaré Holanda. Y todo el tiempo creeré que tiene todo para ser campeona de un mundial de fútbol, como este, por ejemplo.

También sé que es llamada por muchos “la reina sin corona”, ya que ha llegado lejos en varios mundiales, incluyendo a la final, en tres ocasiones, y solo le ha tocado ver cómo es otro equipo el que se corona campeón. Como esa vez de 2010, en la que por cierto tuve la enorme fortuna de verla jugar en vivo, ese mundial donde fue una vez más subcampeona, perdiendo el duelo frente a una poderosísima España.

Sigo a la Naranja Mecánica desde 1990, igual que a Italia. Qué persona de mi generación no recuerda esa década en la que la liga italiana era ama y señora del balompié mundial. Pero de esto me tocará escribir en otra ocasión.Decía que me he maravillado viendo jugar a los holandeses a través del tiempo, como en el mundial de Brasil; por ejemplo, con Krul, Van Persie y Roben, o en Sudáfrica con Sneijder, Van der Vart y de Jong. Aun así no cambiaría a los chicos del Francia 98.

Ver a Van der Sar cuidando la portería con esa majestuosidad suya, cubierto por los hermanos De Boer, a Davis. A Seedorf y Overmars correr en medio de la cancha manejando la pelota con tanta seguridad y precisión, a Cocu mandar el balón tan certeramente al frente, solo para que un habilidoso Patrick Kluivert rematara y anotara magistralmente.

No tiene precio.Y bueno, aparte de mí y 18 millones de holandeses, hay alguien más que está apostando por los muchachos de Ronald Koeman (entrenador), se trata del alemán Joachin Klement. Pues resulta que este afamado economista utiliza cálculos matemáticos para “profetizar” acerca de estos asuntos.

Klement se apoya en datos que van desde el rendimiento deportivo mostrado a la fecha, considerando el factor suerte, pasando por el potencial de la plantilla y hasta factores socioeconómicos relativos al país estudiado. ¿Y por qué tendríamos que prestar oídos a las profecías del señor Joachin? Sobre todo cuando las selecciones favoritas para llevarse el título son otras, como Francia, Inglaterra, Portugal y Brasil, y otras que prometen ser la revelación, como Colombia y Bélgica. ¡Pues porque Mr. Klement ya ha acertado esto antes, y en tres ocasiones! Los últimos tres mundiales para ser más exactos.

Desde luego que no olvidamos algunas cosillas que los neerlandeses tienen en contra ahora mismo, como las bajas importantes en el equipo, el peso de cargar con tres finales perdidas y la falta de un goleador sólido. Nada que un equipo de jugadores experimentados, figuras en los mejores clubs europeos y a la vez muy jóvenes no puedan sortear. En el momento que escribo esto aún no se juega el partido en Dallas.

De todas maneras y al igual que millones de personas en todo el globo terráqueo, tengo todo el espíritu para disfrutar esta fiesta futbolera que promete mucha felicidad... como siempre lo hace, cada cuatro años.