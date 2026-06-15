  1. Inicio
  2. · Deportes

Irán vs Nueva Zelanda, EN VIVO Mundial 2026: hora y dónde ver

Irán inicia su participación en el Mundial 2026 en medio de un entorno político tenso con Estados Unidos, que ha condicionado su preparación y logística de cara al debut.

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 15:53 -
  • Agencia EFE
Irán vs Nueva Zelanda, EN VIVO Mundial 2026: hora y dónde ver

Las selecciones de Irán y Nueva Zelanda harán su debut en la fase de grupos del Mundial 2026.

 Foto: FIFA World Cup.
Los Ángeles, Estados Unidos.

En medio de las sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno de Teherán, Irán enfrenta este lunes el debut del Mundial en suelo estadounidense bajo un tenso ambiente político que contrasta con el 'boom' del combinado de Nueva Zelanda a través del fenómeno viral en redes sociales del jugador Tim Payne.

El combinado iraní pisará territorio estadounidense por primera vez para iniciar un camino que se forja íntegramente en Estados Unidos, pero que se encuentra completamente condicionado por el cerco impuesto diplomático por el Gobierno del presidente Donald Trump.

Y es que mientras los 47 equipos restantes gozan de bases en ciudades próximas a los encuentros, los iraníes deberán aterrizar apenas unas horas antes del pitido inicial, encarar el partido y salir el país de manera inmediata hacia su campamento base en la ciudad de Tijuana, en México.

Bélgica respira y frustra a Egipto en su estreno en el Mundial 2026

El plan original del conocido como Team Melli consistió en concentrar a los suyos en el estado de Arizona, un proyecto que tuvo que cancelarse apenas dos semanas antes del inicio del Mundial tras la negativa de Washington de emitir los visados ​​y, en su lugar, emitir tarjetas de ingreso de un solo día.

Al bloqueo administrativo se suman otras varias restricciones impuestas por Trump , como el recorte de su comitiva técnica y la cancelación de entradas para sus aficionados, factores que hacen partir al equipo con aparte desventaja en el campo.

La insólita atmósfera que rodea el partido también se traslada a las vivencias personales de algunos de sus protagonistas, como es el caso del guardameta Alireza Beiranvand, una celebridad en Asia por su admirable historia de superación.

Y es que persa consagró su estrellato al fútbol tras haber huido de su hogar nómada a los 12 años, llegando a dormir en las calles de Teherán mientras trabajaba temporalmente como limpiador de coches.

En el mismo vestuario destaca el delantero Sardar Azmoun, conocido por su particular pasión como criador de caballos de carreras, llegando a poseer más de 50 ejemplares en su ciudad natal de Gonbad-e Kavus, en el norte de Irán.

Nueva Zelanda y el triunfo del memeLa compleja coyuntura con la que parte Irán en el Mundial, y que parece lejos de apaciguarse en el plano geopolítico debido al recrudecimiento de las hostilidades en los últimos días entre ambas naciones, contrasta con Nueva Zelanda, su primer rival del Grupo G, en el que también se encuentran Bélgica y Egipto.

Los 'All Whites', históricamente considerados un equipo modesto y de corto recorrido en el panorama internacional, llegan a la cita con el respaldo de millones de nuevos aficionados que ni siquiera sabían ubicar sus clubes en el mapa hace apenas unas semanas.

El responsable de este repentino 'boom' es Tim Payne , quien pasó de tener poco menos de 5.000 seguidores en Instagram a superar los 5,5 millones en cuestión de días.

Ni un gol de antología ni un fichaje millonario elevaron su figura, sino el propio Internet. Una campaña orquestada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini propuso a su comunidad convertir al futbolista con menos presencia digital del torneo en el próximo ídolo de masas.

Aunque Payne no resulta la principal figura técnica de los neozelandeses, su efímera fama impulsará anímicamente a una plantilla que busca capitalizar el desgaste de Irán, pese a que las apuestas colocando a los persas no solo como los ganadores del encuentro sino con muchas posibilidades de pasar de ronda. EFE

Debacle de España, enfado de Yamal, chica es viral y Honduras presente

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias