Argentina, con alineación de lujo: así jugará en su debut en el Mundial 2026

Llegó la hora de la verdad. La vigente campeona del mundo salta a escena en el Mundial 2026 con la misión de revalidar el título conquistado en Catar y comenzar con el pie derecho su camino hacia la defensa de la corona. Así se perfila la posible alineación de la Albiceleste para su estreno frente a Argelia.
Al mando de la selección sudamericana, Lionel Scaloni afronta su segunda Copa del Mundo como entrenador y lidera un proyecto que sueña con hacer historia. Argentina buscará conquistar el bicampeonato mundial y sumar la cuarta estrella a su escudo, un logro reservado para las grandes potencias del fútbol.
PORTERO: Emiliano Martínez apunta a ser el dueño del arco argentino en el debut. El guardameta superó las molestias físicas que le impidieron participar en los amistosos previos y ya se encuentra en plenas condiciones, según confirmó Scaloni, por lo que será una de las piezas clave en el esquema de la Albiceleste.
DEFENSA: Nahuel Molina comanda como el lateral derecho de los argentinos para el Mundial 2026.
Cristian "Cuti" Romero llega al Mundial 2026 como una pieza clave de la Selección Argentina, aunque ha enfrentado una compleja etapa de recuperación física tras sufrir un esguince en el ligamento lateral de su rodilla derecha mientras jugaba para el Tottenham.
Lisandro Martínez, se recuperó de una grave lesión de rodilla que sufrió en 2025, el central del Manchester United llega consolidado y con ritmo de competencia para disputar el torneo en Norteamérica.
Facundo Medina, surgido de River Plate y actualmente en el Olympique de Marsella, disputará su primer Mundial y es el lateral izquierdo.
MEDIOCAMPISTAS: Rodrigo de Paul es uno de los grandes amigos de Lionel Messi y compañeros en el Inter Miami.
Enzo Fernández posee la magia en el medio campo, el jugador del Chelsea también tiene gol.
Alexis Mac Allister emerge como otro de los grandes talentos de Argentina y con experiencia en el Liverpool.
DELANTEROS: Lautaro Martínez tiene ese instinto goleador de 9 y es el arma de ataque de los argentinos.
Thiago Almada llega encendido y con un ritmo goleador que necesitará Argentina en la Copa del Mundo 2026.
Y Lionel Messi cierra la alineación titular que tiene en mente Lionel Scaloni frente a los argelinos.
SUPLENTES: Un jugador de lujo tendría que esperar, Nicolás Otamendi tiene garra y experiencia, pero Lisandro y Cuti le están ganando en la zaga.
Nico Paz llega como uno de los grandes talentos jóvenes en Argentina y quiere disputar ese espacio en el mediocampo.
Valentin "Colo" Barco es de las sorpresas en la lista final de Argentina para el Mundial 2026 y luchará por ese puesto en la banda izquierda.
Julián se sigue recuperando de una lesión .
Nicolás Tagliafico es otro de los experimentados y el zurdo es garantía como lateral izquierdo.