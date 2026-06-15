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Mundial 2026: Debacle de España, enfado de Yamal, chica es viral y Honduras presente

España protagonizó una de las grandes decepciones de la Copa del Mundo ya que no pudo ante Cabo Verde.

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La Selección Nacional de España firmó uno de los debuts más decepcionantes de la primera jornada del Mundial 2026.

 Fotos EFE, FIFA .
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España no pudo ante una modesta selección de Cabo Verde, que llegó al torneo como una de las grandes incógnitas de la competición y terminó celebrando un resultado histórico ante una de las potencias del fútbol mundial.
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El 11 titular de la selección de España que decepcionó en su debut en el Mundial 2026 ya que empató 0-0 ante Cabo Verde.
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El duelo entre España y Cabo Verde se disputó en Atlanta, Estados Unidos.
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Momento de la entonación del Himno Nacional de España .

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Lamine Yamal comenzó en el banquillo por lo que no fue titular ante Cabo Verde.-

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La bella chica de Cabo Verde que se ha viralizado en las redes sociales.
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La hermosa mujer de Cabo Verde es viral en redes sociales por su belleza.

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Vozinha se convirtió en el héroe inesperado de Cabo Verde con una actuación memorable bajo los tres palos.
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Ferran Torres falló una increíble ocasión en el primer tiempo.

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El lamento de Ferran luego de que remate se estrelló en el poste.

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La Roja partía como amplia favorita para quedarse con los tres puntos y comenzar con paso firme su aventura mundialista. Sin embargo, sobre el terreno de juego nunca logró imponer la diferencia que existe entre ambas selecciones.
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Cucurella es el nuevo jugador del Real Madrid y no pudo destacar.

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El estadio se puso de pie cuando Lamine Yamal ingresó a los 67 minutos.

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El entrenador Luis de la Fuente le dio un par de instrucciones a Lamine Yamal.

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Lamine Yamal comenzó en el banquillo y su entrada en la segunda parte no fue suficiente para romper el cero.
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Yamal lamentando una ocasión de gol. El Barcelona ordenó que no fuera titular debido a una lesión.

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"Cuando el balón no quiere entrar no quiere entrar. Sabemos que aquí cuesta muchísimo ganar", fue la excusa del DT de la selección de España.
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La selección de Cabo Verde celebró por todo lo alto el punto histórico ante España.

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Cabo Verde celebra una hazaña histórica. En su primer partido mundialista consiguió frenar a España, sumar su primer punto en la máxima cita del fútbol y demostrar que está dispuesto a competir de tú a tú ante cualquier rival.
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Vozinha es el portero más veterano en mantener la portería a cero en un debut en la Copa del Mundo y no pudo contener el llanto producto de la emoción.

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Una jornada inolvidable para los africanos y una actuación para el olvido para una España que comenzó el Mundial 2026 dejando muchas más preguntas que respuestas.
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Vozinha, portero de Cabo Verde, fue elegido MVP del partido. El cancerbero cuenta con 40 años de edad y juega en la segunda división de Portigal.

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Emotivo momento: Gustavo Roca, periodista de Honduras, cumplió el sueño de estar en un partido de Mundial ya que se hizo presente al duelo España vs Cabo Verde-.
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