Mundial 2026: Debacle de España, enfado de Yamal, chica es viral y Honduras presente

La Selección Nacional de España firmó uno de los debuts más decepcionantes de la primera jornada del Mundial 2026.
España no pudo ante una modesta selección de Cabo Verde, que llegó al torneo como una de las grandes incógnitas de la competición y terminó celebrando un resultado histórico ante una de las potencias del fútbol mundial.
El 11 titular de la selección de España que decepcionó en su debut en el Mundial 2026 ya que empató 0-0 ante Cabo Verde.
El duelo entre España y Cabo Verde se disputó en Atlanta, Estados Unidos.
Momento de la entonación del Himno Nacional de España .
Lamine Yamal comenzó en el banquillo por lo que no fue titular ante Cabo Verde.-
La bella chica de Cabo Verde que se ha viralizado en las redes sociales.
La hermosa mujer de Cabo Verde es viral en redes sociales por su belleza.
Vozinha se convirtió en el héroe inesperado de Cabo Verde con una actuación memorable bajo los tres palos.
Ferran Torres falló una increíble ocasión en el primer tiempo.
El lamento de Ferran luego de que remate se estrelló en el poste.
La Roja partía como amplia favorita para quedarse con los tres puntos y comenzar con paso firme su aventura mundialista. Sin embargo, sobre el terreno de juego nunca logró imponer la diferencia que existe entre ambas selecciones.
Cucurella es el nuevo jugador del Real Madrid y no pudo destacar.
El estadio se puso de pie cuando Lamine Yamal ingresó a los 67 minutos.
El entrenador Luis de la Fuente le dio un par de instrucciones a Lamine Yamal.
Lamine Yamal comenzó en el banquillo y su entrada en la segunda parte no fue suficiente para romper el cero.
Yamal lamentando una ocasión de gol. El Barcelona ordenó que no fuera titular debido a una lesión.
"Cuando el balón no quiere entrar no quiere entrar. Sabemos que aquí cuesta muchísimo ganar", fue la excusa del DT de la selección de España.
La selección de Cabo Verde celebró por todo lo alto el punto histórico ante España.
Cabo Verde celebra una hazaña histórica. En su primer partido mundialista consiguió frenar a España, sumar su primer punto en la máxima cita del fútbol y demostrar que está dispuesto a competir de tú a tú ante cualquier rival.
Vozinha es el portero más veterano en mantener la portería a cero en un debut en la Copa del Mundo y no pudo contener el llanto producto de la emoción.
Una jornada inolvidable para los africanos y una actuación para el olvido para una España que comenzó el Mundial 2026 dejando muchas más preguntas que respuestas.
Vozinha, portero de Cabo Verde, fue elegido MVP del partido. El cancerbero cuenta con 40 años de edad y juega en la segunda división de Portigal.
Emotivo momento: Gustavo Roca, periodista de Honduras, cumplió el sueño de estar en un partido de Mundial ya que se hizo presente al duelo España vs Cabo Verde-.