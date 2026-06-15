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Uruguay decepciona en su debut en el Mundial, inesperado héroe y Arabia sorprende

Las imágenes del tropiezo de Uruguay, Arabia sorprendió, el inesperado héroe en el empate y los festejos.

Uruguay decepciona en su debut en el Mundial, inesperado héroe y Arabia sorprende
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Las mejores imágenes del empate 1-1 de Uruguay frente a Arabia Saudita en su debut en el Mundial 2026.

 Fotos EFE / Uruguay
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La afición uruguaya pintó las graderías del Estadio Miami: se vivió otro ambientazo en la justa mundialista.
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Así lucía el espectacular ambiente en Miami para disfrutar del juego entre Uruguay y Arabia.
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El juego estuvo muy disputado y Uruguay pasó apuros ante la selección asiática.
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Tanto que se fue al descanso con el marcador en contra: Uruguay

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El tanto llegó en el minuto 40 luego de un tiro de esquina: Muslera dejó un rechace en el área pequeña que empujó a gol Abdudelah Al-Amri.
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El compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr aprovechó la acción para mandar a guardar el balón y mandar a su selección al descanso con la ventaja mínima.
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Arabia Saudita estaba sorprendiendo con su triunfo parcial en un grupo que comparte con España y Cabo Verde.
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El tanto sacudió a Uruguay y la empujó a jugar más directo, una fórmula con la que generó más peligro que en los 40 minutos previos, en los que la posesión sin verticalidad no le permitió abrir el bloque bajo de su rival.
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Poco a poco 'La Celeste' comenzó a encerrar a Arabia Saudí en su área, aunque los balones altos laterales no encontraban rematador.
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Fue hasta el minuto 80, cuando tras un cabezazo de Viñas, el balón salió rechazado y le cayó a Maximiliano Araújo, quien definió fuerte por el palo del portero.
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Uruguay evitó la caída en su debut en el Mundial 2026, pero decepcionó con el empate ante Arabia Saudita.
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Los jugadores no estaban muy contentos luego de empatar ante los asiáticos.
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Así reaccionaron luego del gris empate ante Arabia Saudita: Uruguay ahora tendrá otra prueba ante Cabo Verde, equipo que viene de empatar sin goles ante España.
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Con este resultado, el grupo H presenta a sus cuatro integrantes empatados a un punto, después del 0-0 previo entre España y Cabo Verde.
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Por su parte, Arabia Saudita se medirá en otra complicada prueba al enfrentarse el domingo 21 ante España.
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El gran héroe de la noche fue Mohammed Al-Owais, quien tuvo una actuación memorable en su partido debut en el Mundial 2026.
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Mohammed Al-Owais tuvo grandes atajadas para evitar el triunfo charrúa.
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Sin embargo, Fede Valverde fue elegido como el MVP del partido. El jugador del Real Madrid estuvo cerca de darle el triunfo a su selección.
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