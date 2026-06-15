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Fallece Darwin Amaya, tercer involucrado en accidente de motos en Gracias, Lempira

El joven permanecía hospitalizado en estado crítico desde el choque registrado la noche del 13 de junio en Arcilaca, donde murieron Christopher Mejía y Ricardo Aguilar

Fallece Darwin Amaya, tercer involucrado en accidente de motos en Gracias, Lempira
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Este lunes se confirmó el fallecimiento de Darwin Amaya Amaya, quien perdió la vida en el Hospital Mario Catarino Rivas, adonde había sido trasladado en estado crítico tras un accidente de tránsito ocurrido en Gracias, Lempira.

 Fotos: redes sociales
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El joven permanecía bajo atención médica especializada desde la noche del pasado 13 de junio, cuando sufrió un grave accidente de motocicleta en la comunidad de Arcilaca, occidente del país.
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De acuerdo con el reporte inicial, el hecho se produjo tras una violenta colisión entre dos motocicletas, cuyas causas aún se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades.
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El impacto dejó como resultado la muerte inmediata de dos jóvenes en la escena y un tercer involucrado con heridas de extrema gravedad, entre ellos Darwin Amaya, quien fue el único sobreviviente inicial del accidente.
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Las víctimas mortales fueron identificadas como Christopher Jaziel Mejía Miranda, de 16 años, originario de la comunidad de El Pinal, San Antonio, y Ricardo Arnaldo Aguilar Vargas, de 28 años, residente en La Puerta, Belén, Lempira.
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Ambos jóvenes fallecieron en el lugar del accidente debido a la violencia del impacto, que provocó severos traumatismos, según el informe preliminar de los equipos de emergencia.
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En tanto, Darwin Amaya fue atendido inicialmente por el Cuerpo de Bomberos de Honduras, quienes lo estabilizaron en la escena antes de su traslado de emergencia hacia el centro asistencial.
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Debido a la gravedad de sus lesiones, entre ellas politraumatismo, fracturas expuestas y una posible lesión pélvica, su estado fue reportado como crítico desde el momento del ingreso hospitalario.
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Dos días después, y pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento este lunes en el centro asistencial, elevando el saldo trágico del accidente.
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Autoridades de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) continúan con las investigaciones para determinar la dinámica exacta del choque entre ambas motocicletas.
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El accidente ha generado consternación en las comunidades de origen de las víctimas, especialmente en La Puerta, Belén, donde familiares y vecinos lamentan la pérdida de dos jóvenes y ahora la muerte de Darwin Amaya.
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Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia en la conducción de motocicletas, ante el incremento de accidentes viales en la región occidental del país, muchos de ellos con consecuencias fatales.
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