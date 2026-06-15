María Eduarda, la joven que murió tras ser lanzada de un “bungee jumping” sin cuerda

La muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, durante una actividad de bungee jumping en el estado de São Paulo, Brasil, ha generado conmoción internacional y abrió una investigación penal por posible negligencia en un evento de turismo de aventura.
El hecho ocurrió el sábado 13 de junio de 2026 en el conocido “Puente del Esqueleto” (Skeleton Bridge), ubicado en el municipio de Limeira, donde se realizaba una jornada de saltos organizada por una empresa privada.
Según las autoridades locales, la joven cayó desde una altura aproximada de 40 metros hacia un barranco, luego de ser lanzada desde la plataforma sin estar sujeta a la cuerda de seguridad.
El incidente quedó registrado en video, material que ya circula en redes sociales y que se ha convertido en una pieza clave para la investigación.
En las imágenes se observa cómo María Eduarda es conducida hasta la plataforma por dos hombres, antes de ser lanzada al vacío en medio de la actividad.
Segundos después del salto, testigos comienzan a gritar alertando que la joven no estaba asegurada con el sistema de cuerda, lo que evidencia una falla crítica en el procedimiento.
De acuerdo con reportes preliminares, la víctima impactó violentamente contra el terreno inferior del puente, sufriendo múltiples traumatismos que le causaron la muerte inmediata.
Equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero los paramédicos solo pudieron confirmar su fallecimiento en la escena.
Las autoridades informaron que el evento era organizado por una empresa privada vinculada a actividades de turismo extremo, la cual ahora está bajo investigación.
En el lugar también se encontraban otros participantes y espectadores, muchos de los cuales quedaron en estado de shock tras presenciar el accidente.
Antes de la tragedia, María Eduarda había compartido en sus redes sociales fotografías y videos del evento, incluyendo el puente, la preparación del salto y momentos previos a la actividad.
En una de sus publicaciones, la joven incluso escribió en tono de broma una frase que hoy ha generado impacto entre sus seguidores: “¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar desde un puente?”.
Las autoridades brasileñas confirmaron la detención de seis personas vinculadas a la organización del evento, entre ellas instructores y responsables logísticos, mientras se analizan posibles fallas en los protocolos de seguridad.
La Policía Civil abrió una investigación para determinar si existió negligencia criminal, imprudencia o incumplimiento de normas técnicas en la actividad de bungee jumping.