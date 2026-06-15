Imágenes: zona de desastre un día después del choque de dos helicópteros en Brasil

El fatal accidente aéreo donde murieron Gaspar Prim, Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree dejó escenas de destrucción en una de las áreas residenciales más concurridas de Brasil. Estas son las imágenes.
Momento cuando técnicos del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) de la Fuerza Aérea Brasileña inspeccionaban uno de los helicópteros que chocó en el barrio Recreio dos Bandeirantes de Río de Janeiro, Brasil.
El incidente aéreo se registró en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad carioca. En las calles pueden verse restos de los helicópteros.
Tras el choque de los dos helicópteros, uno cayó en picada dentro del estacionamiento privado de un complejo comercial en Recreio dos Bandeirantes.
El impacto desató un incendio de grandes proporciones que se propagó hasta una estación de carga, generando una reacción en cadena que destruyó por completo cerca de veinte vehículos eléctricos que permanecían estacionados en la zona.
Las densas columnas de humo negro generadas por el incendio fueron visibles a varios kilómetros de distancia.
El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, dijo que durante la colisión se desintegró parcialmente las estructuras de ambos helicópteros.
Piezas metálicas, hélices y fragmentos del fuselaje permanecen en las calles y las fachadas de los edificios residenciales y comerciales cercanos.
A pesar de los daños, las autoridades no han reportado víctimas civiles o heridos en tierra.
La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó este lunes la identidad de tres de los seis fallecidos, todos brasileños, tras la colisión de dos helicópteros ocurrida la víspera en la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes.
Miembros de la Policía Militar y de la Defensa Civil cercaron las principales vías del sector para facilitar las labores de limpieza y remoción de escombros, así como el enfriamiento controlado de las baterías de litio de los vehículos afectados, un procedimiento que obligó a los bomberos a implementar protocolos especiales de seguridad.