Barcelona se reúne con joya, Real Madrid anuncia refuerzo y Mou con otro fichaje

Así marcha el mercado de fichajes en el fútbol internacional: salidas, refuerzos y rumores en los grandes equipos de Europa.
OFICIAL // El italiano Maurizio Sarri se convirtió este lunes en el nuevo entrenador del Atalanta tras su etapa en el Lazio y sustituirá a Raffaele Palladino, según informó el club bergamasco en un comunicado.
OFICIAL // El Wolverhampton Wanderers anunció este lunes la contratación del portugués César Peixoto como nuevo entrenador de su primer equipo para las próximas dos temporadas.
The Sun informa que el Manchester United está pensando en que Marcus Rashford forme parte de la plantilla la próxima temporada.
Fabrizio Romano revela que el AC Milán y Rubén Amorim ya existe un acuerdo verbal cerrado. El vínculo será válido hasta junio de 2028, con opción hasta 2029.
OFICIAL // Pierre Sage se convierte en nuevo entrenador del Crystal Palace de Inglaterra.
Fabrizio Romano informa que Gvardiol firmará un nuevo contrato con el Manchester City hasta 2031.
OFICIAL // La Juventus realiza la compra de Jeremie Boga y tendrá contrato hasta junio del 2029.
Corriere dello Sport revela que el Inter de Milán ya ha contactado al entorno Eduardo Camavinga como con el Real Madrid para conocer su situación.
OFICIAL // El lateral izquierdo español Marc Cucurella jugará en el Real Madrid las próximas seis temporadas al haber alcanzado un acuerdo con el Chelsea inglés, donde ha jugado las últimas cuatro campañas, según anunció este lunes el club merengue.
El lateral se formó en las categorías inferiores del Barcelona, con el que jugó un partido en la temporada 2017-2018 y ganó una Copa del Rey. El Real Madrid no ha concretado la cantidad pagada por Cucurella, que, según algunos medios, se cifraría entre 50 y 60 millones de euros.
Football Insider detalla que el Real Madrid va a intensificar el seguimiento de Alexis Mac Allister, figura con el Liverpool de la Premier League.
Barcelona va por otro jugador. Deco se reunió en las instalaciones de la Ciudad Deportiva con los agentes de Jan Virgili, jugador del Mallorca, para valorar su situación.
El Mónaco y el Barcelona cerrarán esta semana el fichaje de Ansu Fati.
Arsenal, Chelsea, United y PSG ya estarían en negociaciones para conseguir el fichaje del marroquí, Ayyoub Bouaddi.
'The Athletic' informa que José Mourinho ha elegido a Sami Khedira para incorporarse como uno de sus asistentes.
Fabrizio Romano confirma que Antonio Rüdiger ha renovado con el Real Madrid hasta junio del 2027.