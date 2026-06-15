Copeco declara alerta verde en el Golfo de Fonseca por fuerte oleaje

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este lunes alerta verde para toda la línea costera del Golfo de Fonseca, debido a las condiciones marítimas adversas previstas para las próximas 48 horas. La alerta entró en vigor a las 2:00 de la tarde de este lunes y se mantendrá hasta el miércoles, según informó la institución a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). De acuerdo con los pronósticos, a partir de esta tarde se espera que el oleaje alcance alturas de entre 3 y 4 pies, acompañado de períodos prolongados entre olas, superiores a los 15 segundos. Para el martes, el tiempo de arribo de las olas podría superar los 18 segundos, una condición que favorece un rompimiento más fuerte sobre la línea costera.

Los expertos advirtieron que este fenómeno incrementa el riesgo para pescadores, embarcaciones pequeñas y personas que realizan actividades recreativas en las playas del sur del país. Copeco también explicó que la situación se ve influenciada por la actual fase de Luna Nueva y el fenómeno astronómico conocido como perigeo, cuando la Luna se encuentra más cerca de la Tierra, generando mareas más intensas de lo habitual. Como consecuencia, se prevén mareas vivas que podrían provocar que el mar avance hacia sectores cercanos a la costa, afectando infraestructura ubicada en playas y comunidades costeras.

🟢COPECO emite Alerta Verde para la línea costera del Goldo de Fonseca🟢 @titoasfura pic.twitter.com/vygSUxHgEJ — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 15, 2026