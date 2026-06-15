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Clima este lunes en Honduras: lluvias y chubascos en algunas regiones

Esto de acuerdo con el pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco)

Clima este lunes en Honduras: lluvias y chubascos en algunas regiones

Lluvias en una costa hondureña. Fotografía de archivo.

San Pedro Sula.

La convergencia de vientos provenientes del mar Caribe y el océano Pacífico generará este lunes lluvias y chubascos débiles en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Las mayores acumulaciones de precipitación se esperan en las regiones sur, suroccidental y en sectores de la zona central del país.

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En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco informó que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies. Además, detalló que la fase lunar corresponde a luna nueva.

La salida del sol está prevista para las 5:21 de la mañana y la puesta para las 6:18 de la tarde.

Respecto a las temperaturas, la región oriental registrará máximas de 32 grados Celsius y mínimas de 23 grados; la región occidental alcanzará los 33 grados como máxima y descenderá hasta los 14 grados.

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En la zona insular se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 28; la región sur reportará valores de hasta 37 grados y mínimas de 27; mientras que la zona norte tendrá temperaturas entre los 34 y 26 grados Celsius.

El pronóstico fue brindado por Jeffrey Flores, pronosticador de turno de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales.

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Redacción La Prensa
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