Clima este lunes en Honduras: lluvias y chubascos en algunas regiones

San Pedro Sula.

La convergencia de vientos provenientes del mar Caribe y el océano Pacífico generará este lunes lluvias y chubascos débiles en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). Las mayores acumulaciones de precipitación se esperan en las regiones sur, suroccidental y en sectores de la zona central del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco informó que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies. Además, detalló que la fase lunar corresponde a luna nueva.

La convergencia de vientos tanto del mar Caribe y el océano Pacífico, generarán lluvias y chubascos débiles en la mayor parte del territorio nacional, dejando mayores acumulados de precipitación para la región del sur, suroccidental y áreas del centro. pic.twitter.com/8Y2NXMXL45 — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 15, 2026

La salida del sol está prevista para las 5:21 de la mañana y la puesta para las 6:18 de la tarde. Respecto a las temperaturas, la región oriental registrará máximas de 32 grados Celsius y mínimas de 23 grados; la región occidental alcanzará los 33 grados como máxima y descenderá hasta los 14 grados.