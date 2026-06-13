Colegio de Ingenieros Civiles ofrece apoyo técnico ante emergencia por lluvias en SPS

San Pedro Sula, Honduras

El Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) expresó este sábado su solidaridad con la población sampedrana afectada por las intensas lluvias que en las últimas horas que provocaron inundaciones y emergencias en distintos sectores de la ciudad.

A través de un comunicado, la institución manifestó su preocupación por las precipitaciones pluviales de alta intensidad que han impactado la capital industrial, generando complicaciones en la movilidad y afectaciones a decenas de familias.

El CICH informó que pone a disposición de la Alcaldía su capacidad técnica y asesoría especializada para acompañar las acciones inmediatas orientadas a mitigar riesgos y atender a la población damnificada.

Según la organización, la experiencia y conocimiento de sus profesionales pueden ser clave en la evaluación de daños, identificación de zonas vulnerables y planificación de medidas de respuesta ante futuras contingencias.

Asimismo, el gremio hizo un llamado urgente al Gobierno Central para trabajar de manera conjunta con las autoridades municipales y sectores técnicos en la búsqueda de soluciones de fondo.

El Colegio de Ingenieros advirtió que es necesario diseñar y ejecutar una solución estructural y definitiva para el sistema de drenaje pluvial de San Pedro Sula, una problemática que ha sido señalada en repetidas ocasiones.

“El CICH manifiesta su solidaridad con la población sampedrana ante las emergencias ocasionadas por las precipitaciones pluviales de alta intensidad registradas en la ciudad”, señala parte del comunicado.

La institución lamentó que cada fenómeno meteorológico continúe traduciéndose en inundaciones recurrentes que afectan el desarrollo normal de la ciudad y ponen en riesgo a miles de habitantes.

“No podemos permitir que cada evento meteorológico se traduzca en inundaciones recurrentes que paralizan la dinámica urbana y vulneran la seguridad de miles de ciudadanos”, enfatizó el gremio.

Las lluvias registradas en San Pedro Sula han vuelto a evidenciar las limitaciones del sistema de drenaje, especialmente en zonas históricamente propensas a inundaciones.

El CICH reiteró su compromiso de aportar conocimientos, experiencia y criterios técnicos de ingeniería para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la resiliencia de la ciudad ante fenómenos climáticos.

Finalmente, el gremio reafirmó su disposición de colaborar con las autoridades en cualquier iniciativa que busque proteger a la población y fortalecer la infraestructura de la ciudad.