Hablemos de padres

Si vamos a describir al padre basados en el significado que da la Real Academia Española (RAE), diremos que padre es el varón que ha engendrado uno o más hijos. Sin embargo, si lo representamos con base en el papel o la función que debe desempeñar este varón, su figura se proyecta más allá del simple concepto que brinda un diccionario. Ser padre implica una enorme responsabilidad y una referencia de amor, autoridad, respeto y trabajo. Estas cualidades admiré de mi progenitor Juan Antonio Martínez, quien fue un ejemplo a seguir y una base fundamental para la formación de nuestra personalidad.

En lo particular he reconocido, con humildad, mis faltas en la difícil, pero agradable tarea de ser padre, pero también he tenido el coraje de tratar de corregirlas. El pasado fin de semana tuve la sensación de que, de alguna forma, he cumplido con esa responsabilidad filial cuando mi hijo Juan Alberto, residente en Italia, me dio un efusivo abrazo al llegar a San Pedro Sula, después de casi una veintena de años de no vernos. Igual sentimiento me invade en los momentos que comparto alegremente con los otros hijos que ya volaron a sus propios nidos.

Considero que es importante amar cada detalle de los hijos y disfrutar los instantes compartidos a su lado. Transmitir un modo positivo de ver la vida y fijar pautas y límites de comportamiento, sin tratar de trasladarlos a lo que en nuestro tiempo vivimos. Un padre debe tener la valentía para aceptar lo que los hijos decidan hacer en su vida, pero no por ello dejar de darles orientación para que sus decisiones sean las mejores. El padre comprometido y afectuoso aporta, desde que sus vástagos son niños, mejor autoestima, incentiva el amor a la lectura, entrega bienestar psicológico y les ayuda a adquirir mayor autonomía e independencia.

He visto a padres conduciendo a sus hijos de la mano o cargando sus mochilas cuando los llevan a la escuela, y me he puesto a pensar que, aunque lo hacen por cariño, eso no contribuye a hacerlos autónomos y responsables. En el asunto de formar hijos, el amor y el rigor deben ir aparejados.

En sentido figurado también se usa el término padre para designar a personajes que han creado movimientos en el campo de las ciencias, como el padre del psicoanálisis, Segismundo Freud; el padre de la medicina y de la ética médica, Hipócrates de Cos; el padre de la economía, Adam Smith... en fin.

El padre de la patria es un término usado para rendir el mayor homenaje posible a una figura histórica que ha participado en la fundación de una nación, como José Dionisio de Herrera, quien fue el primer jefe supremo de Estado en Honduras, o Miguel Hidalgo, iniciador del movimiento social revolucionario por la independencia de México. Pero en Honduras también se usa el término padres de la patria para designar a los diputados de los diferentes partidos políticos que integran el Congreso, sin que tengan derecho a tan honroso galardón, pues muchos no son más que padres del desorden y la holgazanería. No bastándoles con ponerse una camisa tan grande, también se hacen llamar honorables.