Pichichi Liga Española: Lewandowski recorta ventaja a Mbappé en tabla de goleadores

Se acabó el parón navideño y la Liga Española volvió a la acción. Y con ello, se reactivó la lucha por ser el Pichichi en la tabla de goleadores del campeonato español 2025-2026. Robert Lewandowski empezó el nuevo año 2026 con gol y con el objetivo entre ceja y ceja. Su tanto apenas presenta cambios en la tabla de goleadores, en la que Kylian Mbappé sigue dominando con mucha ventaja y de momento se ve difícil que el polaco lo alcance.

Mbappé continúa en la cima de la clasificación con 18 goles cuando se cumple la mitad de la temporada en LaLiga. Sin embargo, el francés sufrió una lesión en la rodilla izquierda que lo ha dejado afuera de los terrenos de juegos por un plazo de entre dos o tres semanas, algo que pueden aprovechar sus principales perseguidores para reducir la ventaja.

En el segundo puesto aparece Ferran Torres, quien es el principal competidor de Mbappé por el Pichichi. Pero el delantero español no pudo marcar en el triunfo del Barcelona (0-2) contra el Espanyol en el RCDE Stadium. Ya son tres jornadas consecutivas en las que el atacante no ve puerta, suma 11 goles. El que sí pudo anotar para meterse en la pelea es Lewandowski. El polaco marcó tras una asistencia de Fermín López y selló la victoria azulgrana en Cornellá. 'Lewy' se colocó tercero en la tabla de goleadores con sus 9 dianas.

Además, Lewandowski ha igualado los 9 tantos de Vedat Muriqi, delantero kosovar del Mallorca. Por detrás, a apenas 2 goles de distancia, figuran hasta seis candidatos con 7 goles, entre ellos Julián Álvarez, Lamine Yamal, Raphinha, Juan Hernández, Borja Iglesias y Alberto Moleiro. Dani Olmo, el otro goleador del partido para el Barça ante Espanyol, llegó a 5 anotaciones. El internacional español recibió delante de la frontal un balón servido por Fermín López, y pateó con la diestra para batir por alto al meta Marko Dmitrovic. Fue un golazo tremendo.