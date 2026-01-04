Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026

Los Premios Critics Choice 2026 se celebran el domingo 4 de enero en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, con Chelsea Handler de regreso como presentadora. Aquí te presentamos los mejores "looks" de la alfombra roja.
Alicia Silverstone, de 49 años, es una de las actrices más esperadas de la gala, ya que después de algunos años alejada del cine, ha regresado por todo lo alto.
La actriz estadounidense deslumbró con este diseño en tono plata y su larga y rubia cabellera rubia.
Michelle Randolph, una de las más hermosas y elegantes de la noche.
La actriz Ali Larter luce sexy con un vestido halter pronunciado y una abertura hasta el muslo.
Chelsea Handler, la presentadora de l anoche, hermosa con este vestido color verde esmeralda.
Mia Goth lució un estilo atemporal con un impecable vestido blanco.
Noah Schnapp, estrella de "Stranger Things", muy elegante con un traje rojo brillante.
La estrella adolescente, Mckenna Grace.
Jeff Goldblum optó por un blazer blanco y un pantalón negro.
Nicole Brydon Bloom lucía fabulosa con un vestido de lentejuelas color champán.
Otra hermosa mamá en la gala. Krys Marshall acunó su pancita de embarazada con un elegante vestido blanco roto con una delicada cola.
Sara Foster lució un vestido blanco con una abertura hasta el muslo.
Charlie Hunnam combinó un traje negro con zapatos lustrados.
Rose McIver lució un vestido negro con mangas transparentes.