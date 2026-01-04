  1. Inicio
Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026

Los actores derrocharon elegancia en el evento que inaugura la temporada de premios en Hollywood. Predominaron los diseños en tonos blanco y negro.

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 16:32 -
  • Redacción web
1 de 15

Los Premios Critics Choice 2026 se celebran el domingo 4 de enero en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, con Chelsea Handler de regreso como presentadora. Aquí te presentamos los mejores "looks" de la alfombra roja.
Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026
2 de 15

Alicia Silverstone, de 49 años, es una de las actrices más esperadas de la gala, ya que después de algunos años alejada del cine, ha regresado por todo lo alto.

Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026
3 de 15

La actriz estadounidense deslumbró con este diseño en tono plata y su larga y rubia cabellera rubia.

Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026
4 de 15

Michelle Randolph, una de las más hermosas y elegantes de la noche.

Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026
5 de 15

La actriz Ali Larter luce sexy con un vestido halter pronunciado y una abertura hasta el muslo.
Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026
6 de 15

Chelsea Handler, la presentadora de l anoche, hermosa con este vestido color verde esmeralda.
Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026
7 de 15

Mia Goth lució un estilo atemporal con un impecable vestido blanco.
Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026
8 de 15

Noah Schnapp, estrella de "Stranger Things", muy elegante con un traje rojo brillante.
Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026
9 de 15

La estrella adolescente, Mckenna Grace.
Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026
10 de 15

Jeff Goldblum optó por un blazer blanco y un pantalón negro.
Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026
11 de 15

Nicole Brydon Bloom lucía fabulosa con un vestido de lentejuelas color champán.
Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026
12 de 15

Otra hermosa mamá en la gala. Krys Marshall acunó su pancita de embarazada con un elegante vestido blanco roto con una delicada cola.
Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026
13 de 15

Sara Foster lució un vestido blanco con una abertura hasta el muslo.
Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026
14 de 15

Charlie Hunnam combinó un traje negro con zapatos lustrados.
Los famosos mejor vestidos de los Critics Choice Awards 2026
15 de 15

Rose McIver lució un vestido negro con mangas transparentes.
