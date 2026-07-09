Frustrados

Recientemente, mientras circulaba por una avenida de un solo sentido en una colonia residencial de San Pedro Sula, el autor relata que se encontró de frente con un vehículo que transitaba en contravía. Al advertirle a la conductora sobre el error, asegura que esta hizo caso omiso y continuó su recorrido, una experiencia que lo llevó a cuestionar el comportamiento de la sociedad actual.

A partir de ese episodio, sostiene que cada vez son menos frecuentes valores como la responsabilidad, la honestidad, la cortesía, la empatía, el sentido del deber, la capacidad de sacrificio y el compromiso con los demás, elementos que considera fundamentales para la convivencia.

El análisis plantea la interrogante de si las personas han dejado de ocultar sus frustraciones, decepciones, preocupaciones y temores, permitiendo que estas se reflejen en su forma de actuar frente a los demás.

Según el texto, hoy es más común observar conductas marcadas por la mala educación, el irrespeto a las normas, el desprecio por las leyes y una actitud de enojo constante, como si muchos descargaran sobre otros el peso de sus propias dificultades.

También atribuye parte de ese fenómeno a la sociedad de consumo y al impacto de las redes sociales, que proyectan un estilo de vida aparentemente fácil de alcanzar. Cuando esa expectativa no se cumple, señala, surgen sentimientos de frustración y una disminución de la autoestima.

El autor añade que el Estado tampoco ofrece garantías suficientes en ámbitos como la seguridad, la economía, la justicia o la salud. Además, cuestiona que quienes ejercen el poder incumplan las leyes o actúen con arbitrariedad, lo que termina debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

En ese contexto, sostiene que muchas personas optan por vivir bajo sus propias reglas, dejando de lado normas de conducta, educación y principios morales que antes eran parte de la vida cotidiana.

El texto argumenta que la sociedad actual premia con mayor facilidad la notoriedad, la fama, la apariencia o la confrontación, mientras valores como la integridad, la prudencia y la discreción reciben cada vez menos reconocimiento.

No obstante, el autor aclara que la responsabilidad no recae únicamente en los ciudadanos. Considera que el Estado tiene la obligación de generar entornos favorables y demostrar, mediante acciones concretas, un compromiso real con la solución de los problemas nacionales, en lugar de recurrir al discurso político.

Finalmente, concluye que las sociedades prosperan no solo por las virtudes de sus habitantes, sino porque cuentan con instituciones sólidas que incentivan el cumplimiento de las normas y recompensan el buen comportamiento, citando como ejemplo a los países nórdicos. A su juicio, ese ha sido uno de los principales desafíos que la clase política hondureña ha dejado sin resolver.