El caso de la mujer asesinadita

Ese 29 de septiembre de 1943 había caído en miércoles. Mercedes, una mujer casada, sin hijos y con un marido al que veía muy poco, tiene un sueño premonitorio mientras su libro en turno descansa sobre su pecho. En ese sueño, su esposo y su amante la han envenenado para vivir plenamente su romance.

Este magnífico guion, creado para el teatro y luego adaptado para el cine, ha tenido un éxito tremendo y da oportunidad para un interesante análisis, como toda buena obra lo hace.

Lo primero que habría que analizar sería el carácter esotérico de los sueños. Carl Jung, psiquiatra e incansable estudioso del mundo onírico, no descartaba que los sueños fueran capaces de anticipar el futuro; no mágicamente, claro, sino por todos los datos que nuestro cerebro recoge del ambiente de manera inconsciente y que nosotros, al no saber reconocerlos, nos sorprenden cuando esta información se materializa. Su teoría de la sincronicidad es simplemente preciosa.

Luego llama mucho la atención (aunque ya estemos enterados de ello) la manera tan restringida en que vivían las mujeres en aquellas épocas. Tan limitadas a los quehaceres de su casa y a atender a su marido. Por esto y más, estamos agradecidas a seres excepcionales como Mary Wollstonecraft, Sojourner Truth y Simone de Beauvoir, quienes hicieron esfuerzos increíbles para abrir los ojos a sus congéneres y mostrarles que estaban capacitadas para hacer mucho más que eso.

¿Y qué tal la inexistencia del divorcio en países latinoamericanos en esos tiempos? En la trama que nos ocupa hoy, el esposo de Mercedes no ve otro camino para poder casarse con la mujer de la que se ha enamorado, así que decide recurrir al veneno. Ella (Mercedes), por su parte, tampoco encuentra otra forma de escapar de esa relación a la que ya no le halla ningún sentido y con la que ya no está contenta; solo que su “solución” es todavía más dramática.

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Algo más para observar es el encanto que tenía el cine de mediados del siglo XX. En esta producción, protagonizada por la talentosísima Gloria Marín, también podemos ver a otro gran artista: Jorge Mistral, cuyo verdadero nombre, en realidad, es mucho más “modesto”. Y quien vivió una vida muy intensa, marcada por la determinación de hacer algo importante.

Nacido en España, cursó la carrera de Derecho hasta que decidió que eso no era lo que lo llenaba. Luego de estudiar teatro, hizo carrera artística en Cuba, Argentina, Italia, Estados Unidos y México. Estuvo casado varias veces, las mismas que fue padre y las mismas que tuvo toda clase de líos de alguna índole.

Con 51 años, tampoco pudo encontrar otro camino para lo que le estaba tocando vivir y, en cierto modo, siguió los pasos de su personaje y los de Gloria Marín en El caso de la mujer asesinadita, solo que ese camino resultó todavía mucho más dramático y desolador.