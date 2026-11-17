Los javaneses, los de Sumatra, los papúes, los melanesios, los austronesios, rostros oriundos de por doquier, curtidos por soles distintos y mares con nombres propios, todo un archipiélago de almas disímiles, condenadas por la cartografía colonial a convivir bajo una sola bandera que ninguno dibujó. Pero entre todos esos pueblos hay uno que ha sostenido, con más sangre que casi cualquier otro en el planeta, una lucha desgarradora por el alma de su propia tierra. Se llaman papúes, son melanesios y su historia es una de las más brutales y menos contadas del siglo veinte y de este que vivimos.

Antes de que Europa supiera que existían, los ancestros de los papúes ya habían inventado la agricultura por cuenta propia, en los pantanos de Kuk, hace unos diez mil años, uno de los contados lugares del mundo donde los humanos domesticaron plantas sin que nadie les enseñara. No estaban solos en esa hazaña. Aquí mismo, en el istmo mesoamericano, nuestros ancestros domesticaron el maíz en el valle del Balsas hace unos nueve mil años, el mismo salto que, siglos después, alimentó a nuestros propios abuelos.

Lo que sí fue brutalmente tardío para los habitantes de la isla de Papúa —bautizada así por Jorge de Menezes la primera vez que tocó esta tierra, donde tantos colonizadores gozarían después del despilfarro que permite una riqueza tan abundante— fue el contacto con el resto del planeta. Las tribus del valle del Baliem permanecieron aisladas hasta 1938, cuando un vuelo de reconocimiento las descubrió. La primera vez que el mundo las vio fue, literalmente, desde un avión. Apenas siete años después, en 1945, un avión militar estadounidense se desplomó en las montañas vecinas, mientras la guerra incendiaba el Pacífico. Lo que empezó como una silueta curiosa en el cielo terminó siendo, a los pocos años, el estruendo de la guerra misma.

La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales reclamó Papúa en papel desde 1660, con un tratado con el sultanato de Tidore, pero fue, durante casi dos siglos y medio, una propiedad únicamente en papel. La administración holandesa real de la costa no llegó hasta 1898, y el interior siguió siendo un misterio hasta 1938. Fue la corona, ya sin la Compañía, quien retuvo el territorio tras la guerra, hasta que, en 1962, Washington, temeroso de perder a Indonesia frente al comunismo, empujó el Acuerdo de Nueva York que entregó el territorio a Yakarta sin preguntarle a un solo papú. Siete años después llegó la farsa que la historia llama, con justicia, el Acto de Ninguna Elección, cuando un general indonesio escogió a mil veinticinco hombres, de ochocientos mil, para votar a mano alzada su propia anexión. El propio enviado de Naciones Unidas estimó que el noventa y cinco por ciento quería la independencia. La Asamblea General igual tomó nota sin juzgarlo, lavándose las manos con lenguaje diplomático que todavía da vergüenza leer.

Henry Kissinger escribió, en un memorando desclasificado, que una elección directa “sería casi irrelevante entre culturas de la edad de piedra”. Años después se sentó en la junta de Freeport, la minera que ya controlaba Grasberg, la montaña sagrada de los amungme convertida en el yacimiento más codiciado del planeta, con ciento ocho mil millones de dólares en minerales y medio siglo de desechos tóxicos en sus ríos.

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Hoy franceses y chinos venden cohetes y drones armados, brasileños venden aviones de ataque e indonesios bombardean montañas contra guerrilleros que aún cazan con arco y flecha, mientras aldeas mueren de hambre tras cada incursión. Aquí, en Honduras, nuestras comunidades indígenas son ejemplos de sociedades de la montaña que no se doblegan ante ningún filibustero ni bucanero. Y aun así, el Tío Sam y los poderosos del mundo demostraron, en Papúa, que al otro lado del mundo son igual o peor de malvados, bombardeando comunidades enteras desde el aire, una escena que parece sacada de la película Avatar. Queda, pese a todo, una de las culturas más ricas y diversas de la Tierra: cientos de lenguas vivas en un territorio del tamaño de un estado centroamericano, selvas que nadie logró vaciar de su gente ni de su memoria. Es, sencillamente, una de las historias más dolorosas que existen.